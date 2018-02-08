Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и убил себя

Житель Таиланда выиграл в лотерею миллион долларов и потерял билет. Мужчина покончил с собой от горя.

После победы Джиравут Понгфан устроил вечеринку, на которую пригласил всех своих друзей и знакомых, чтобы отпраздновать свою удачу и решить, что он будет делать с 1,3 миллиона долларов. После гулянки он не смог обнаружить выигрышный лотерейный билет. Без пяти минут миллионер испытал настолько сильное разочарование, что не смог жить дальше, сообщает Ura.Ru.

По словам его знакомых, таец был вне себя от счастья и уже планировал свое будущее с учетом новых финансовых возможностей, так что пропажа билета сильно потрясла его. Мужчина оставил предсмертную записку со словами: "Мне очень жаль. Пожалуйста, не запугивайте мою семью. Я на самом деле выиграл в лотерею".

Оказалось, что мужчина основательно отнесся к лотерее: чтобы увеличить свои шансы на победу, он купил сразу несколько билетов с похожими номерами. Его система оказалась эффективной, но счастья Джиравуту Понгфану в итоге не принесла. Сейчас полиция проводит расследование, в попытке установить, куда делся победный билет.

Это не первый подобный случай. Ранее Dni.Ru сообщали, что еще один мужчина умер практически сразу после того, как выиграл миллион долларов. 51-летний плотник Дональд Савастано умер через два месяца после того, как купил победный билет за десять долларов. Когда мужчина стер защитный слой, то узнал, что стал победителем.

В многочисленных интервью местным телеканалам он рассказывал, что такая удача оказалась весьма кстати: мужчина ничего не скопил на старость. С такой суммой на счету Дональд мог не переживать за свое будущее. "Я не строю экстравагантных планов. Куплю новый пикап, расплачусь с долгами и сделаю вложения в будущее", – рассказывал он. Через месяц мужчина умер от рака.