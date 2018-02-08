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Происшествия

Бедняк сварил пенис начальника и съел

Кадр из фильма "Ганнибал"
Полиция Индонезии раскрыла необычное преступление. Мужчина убил своего начальника за невыплату зарплаты. 
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54-летний местный житель ночью забрался в до владельца плантации масличной пальмы и несколько раз ударил спящего мачете. После того как мужчина умер, преступник отрезал у него пенис. Вместе с сыном он закопал труп, а затем преступники вернулись в хижину, где приготовили и съели пенис своей жертвы. Как сообщает издание Coconuts.co, мужчина вместе со своим 16-летним сыном сварил детородный орган убитого и обильно сдобрил его приправами.

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Молодая мать вгрызлась в пенис своему насильнику

Спустя несколько дней после совершения преступления полиция задержала мужчину. Он признался в совершении убийства. По словам злоумышленника, он съел пенис работодателя чтобы дух жертвы не преследовал убийцу. Свое преступление мужчина планировал несколько недель.  Он признался, что причиной убийства стал долг в размере 20 миллионов индонезийских рупий (81 тысяча рублей). Это деньги за три года работы мужчины.

Несмотря на то, что преступление было совершено еще в начале декабря 2017 года, суд продолжается до сих пор. Подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Его сын как несовершеннолетний получит более мягкое наказание.

Ранее Dni.Ru сообщали, что в провинции Мпумаланга (ЮАР) женщина едва не стала жертвой насильника. Беременной африканке нужно было срочно попасть в больницу. Так как ей не с кем было оставить пятилетнего сына, она взяла мальчика с собой. Так как женщина спешила, она решила поехать на такси.

Вместо того, чтобы отвезти женщину в больницу, водитель и его приятель заехали в кусты, где принялись по очереди насиловать беременную на глазах у ребенка. Извращенцы явно не были готовы к отпору со стороны своей жертвы.

В какой-то момент женщина смогла высвободиться из рук преступников и сильно укусить одного из них за пенис. От дикой боли он взвыл и, поняв, что привлек внимание, бросился бежать. Соучастник тоже бросился наутек, а африканка обратилась в полицию. 

Автор: Михаил Войцеховский8 февраля 2018, 20:08

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