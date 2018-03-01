Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым

Турист из Екатеринбурга, пропавший у печально известного перевала Дятлова на севере Свердловской области, найден живым. Однако у мужчины травмированы ноги.

В среду, 28 февраля, потерявшегося екатеринбуржца Александра Андреева встретил представитель малого коренного народа манси Олег Самбиндалов. Местный охотник предложил туристу помощь, однако тот отказался, сообщает портал E1.RU. По словам Самбиндалова, турист передвигается на лыжах с трудом, у него травмированы ноги.

Охотник был готов помочь, но Андреев сообщил, что намерен завершить маршрут самостоятельно. Также известно, что турист выбился из графика из-за непогоды и травмы ног.

Как сообщает организатор снегоходных экспедиций по Среднему Уралу Константин Кузнецов, координаты нахождения Андреева были переданы спасателям. На данный момент сотрудники МЧС уже выдвинулись на место возможного нахождения мужчины.



Ранее стало известно о пропаже екатеринбуржского туриста Александра Андреева, который выдвинулся в путешествие около горной вершины Отортен, после чего не выходил на связь три недели. Он должен был оповестить спасателей о завершении своего одиночного похода 27 февраля, но этого не произошло. В поисках Андреева участвовали спасательные отряды, а также сотрудники МЧС на вертолете Ми-8 и местные охотники.

Напомним, в сентябре 2017 года при невыясненных обстоятельствах на перевале Дятлова по неизвестным причинам умер турист. Смерть мужчины подтвердили в управлении Следственного комитета по Свердловской области.

Широкую известность перевал Дятлова приобрел в 1959 году, после того как там погибла группа студентов, планировавшая восхождение на высоту "1079" Приполярного Урала во главе с руководителем экспедиции Игорем Дятловым. Он и восемь членов его группы скончались при невыясненных обстоятельствах. Людей обнаружили замерзшими, с множественными телесными повреждениями, без верхней одежды и обуви.