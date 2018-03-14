Учитель скормил собаку черепахе на глазах у школьников

В США учитель биологии скормил беззащитного щенка гигантской черепахе. За кровавым обедом рептилии наблюдали школьники.

Преподаватель средней школы штата Айдахо Роберт Кросленд после уроков вел дополнительные занятия. Во время общения с учащимися он разрешил огромной Каймановой черепахе съесть "живой корм" – крошечную новорожденную собачку.

Защитники животных выступили против методов обучения Кросленда. "Разрешать детям смотреть на то, как невинный маленький щенок кричит, пока его поедает другое животное, – это ненормально и жестоко", – цитирует зоозащитницу Джил Парриш издание The Mirror.

Несмотря на нападки активистов многие родители заступаются за педагога. По их словам, пес родился с мутациями и "в любом случае вскоре бы умер". Также они добавили, что раньше он кормил змей морскими свинками, и это никого не пугало. "Учитель просто продемонстрировал "цикличность жизни", – считают родители учеников.

Бывшие студенты также отзываются о Кросленде с теплотой. Один из них назвал его "классным учителем, который интересно преподавал и держал у себя черепах, змей и другие крутые штуки".

Тем не менее к расследованию подключились полицейские, а администрация школы всячески открещивается от кровавого урока: "не было частью школьного мероприятия и является прискорбным обстоятельством, в которое были вовлечены несколько биологических видов".

Каймановая черепаха или, как ее еще называют, кусающаяся черепаха может достигать в длину до 35 сантиметров, а весить от 14 до 30 килограмм. Эти рептилии обычно встречаются на юго-востоке Канады и в США.