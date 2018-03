Закрытая на багажной полке собака умерла во время перелета

Бортпроводница рейса United Airlines, заметив пассажира с французским бульдогом, потребовала уложить собаку на багажную полку. Стюардесса настаивала, что животных нельзя перевозить в ручной клади. Она уверяла, что с четвероногим другом ничего не случится.

Однако бульдог такого издевательства не вынес. Проведя три часа без воздуха и воды, собака умерла. Пассажиры рассказали, что слышали жалобный лай, но о смерти четвероногого узнали только в аэропорту, когда приземлились.

This puppy died on @united 1284 because a flight attendant made the owner put it in an overhead bin for a 3-hour flight. The dog had no air/water despite the FA assuring the lady her dog would be fine. pic.twitter.com/ajQTNGfap5