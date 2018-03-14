Закрытая на багажной полке собака умерла во время перелета

Трехчасовой перелет из Хьюстона в Нью-Йорк стал последним для четвероногого пассажира авиалайнера. Стюардесса потребовала поместить французского бульдога на багажную полку, где он и умер.

Бортпроводница рейса United Airlines, заметив пассажира с французским бульдогом, потребовала уложить собаку на багажную полку. Стюардесса настаивала, что животных нельзя перевозить в ручной клади. Она уверяла, что с четвероногим другом ничего не случится.

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Однако бульдог такого издевательства не вынес. Проведя три часа без воздуха и воды, собака умерла. Пассажиры рассказали, что слышали жалобный лай, но о смерти четвероногого узнали только в аэропорту, когда приземлились.

This puppy died on @united 1284 because a flight attendant made the owner put it in an overhead bin for a 3-hour flight. The dog had no air/water despite the FA assuring the lady her dog would be fine. pic.twitter.com/ajQTNGfap5 — Alternative NOAA (@altNOAA) 14 марта 2018 г.

Авиакомпания признала свою вину – отметив при этом, что озвученные бортпроводницей правила действительно существуют. United Airlines пообещали провести собственное расследование и наказать стюардессу, передает Пятый канал.

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Несмотря на нападки активистов многие родители заступаются за педагога. По их словам, пес родился с мутациями и "в любом случае вскоре бы умер". Также они добавили, что раньше он кормил змей морскими свинками, и это никого не пугало. "Учитель просто продемонстрировал "цикличность жизни", – считают родители учеников.