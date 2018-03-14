Закрытая на багажной полке собака умерла во время перелета
Бортпроводница рейса United Airlines, заметив пассажира с французским бульдогом, потребовала уложить собаку на багажную полку. Стюардесса настаивала, что животных нельзя перевозить в ручной клади. Она уверяла, что с четвероногим другом ничего не случится.
Однако бульдог такого издевательства не вынес. Проведя три часа без воздуха и воды, собака умерла. Пассажиры рассказали, что слышали жалобный лай, но о смерти четвероногого узнали только в аэропорту, когда приземлились.
This puppy died on @united 1284 because a flight attendant made the owner put it in an overhead bin for a 3-hour flight. The dog had no air/water despite the FA assuring the lady her dog would be fine. pic.twitter.com/ajQTNGfap5— Alternative NOAA (@altNOAA) 14 марта 2018 г.
Авиакомпания признала свою вину – отметив при этом, что озвученные бортпроводницей правила действительно существуют. United Airlines пообещали провести собственное расследование и наказать стюардессу, передает Пятый канал.
A @United flight attendant forced a dog into an overhead bin— DJ Rubiconski (@Rubiconski) 13 марта 2018 г.
The dog DIED!!!https://t.co/pLHLnw3yOr@reddogsusie @Gdad1 @chortletown @leighjalland @Indigo_Pho13 @RuthDBourdet @ruthmen @SandraK93322487 @BadBoyEM @ColleenOwens4 @miaminative53 @torrese99 @msmorgan1968 @MesMitch pic.twitter.com/UejPZEXv3o
Dni.Ru писали о том, как в США учитель биологии скормил беззащитного щенка гигантской черепахе. За кровавым обедом рептилии наблюдали школьники.
Преподаватель средней школы штата Айдахо Роберт Кросленд после уроков вел дополнительные занятия. Во время общения с учащимися он разрешил огромной Каймановой черепахе съесть "живой корм" – крошечную новорожденную собачку.
Защитники животных выступили против методов обучения Кросленда. "Разрешать детям смотреть на то, как невинный маленький щенок кричит, пока его поедает другое животное, – это ненормально и жестоко", – заявила зоозащитница Джил Парриш.
Несмотря на нападки активистов многие родители заступаются за педагога. По их словам, пес родился с мутациями и "в любом случае вскоре бы умер". Также они добавили, что раньше он кормил змей морскими свинками, и это никого не пугало. "Учитель просто продемонстрировал "цикличность жизни", – считают родители учеников.
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