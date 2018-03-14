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Происшествия

В Москве после фотосессии умер львенок

Фото: GLOBAL LOOK press/Miroslav Chaloupka
Московская прокуратура проверяет обстоятельства гибели львенка Мии, занесенного в красную книгу. По предварительным данным, с больным животным устраивали фотосессии в элитных ресторанах и кальянных столицы, что могло привести к смерти питомца.
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Зоозащитница из Амурска Ольга Опарина написала в столичную прокуратуру заявление с требованием проверить причины гибели четырехмесячной львицы Мии. По мнению девушки, животное могло погибнуть из-за плохого обращения.

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В течение последнего времени львенок принадлежал 31-летнему москвичу Эмилю Панахову, который активно использовал животное для фотосессий. Так, с Мией охотно позировали на камеру посетители элитной кальянной в "Москва-Сити", передает телеканал "360".

Как сообщают работники заведения, Панахов ходил к ним как клиент и несколько раз брал с собой львенка. "Наш хозяин финансировал содержание этой львицы, давал деньги на еду для животного, но когда мы узнали, что Эмиль зарабатывает не только у нас, то прекратили помогать и подали заявление в правоохранительные органы", – рассказал управляющий кальянной Vysota 57 Алексей Зосимчук.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту "бизнесмена". "Когда Эмиль приходил ко мне в заведение, он сидел с животным только в отдельной комнате, где никто не курил, – заявила пиар-директор High Lounge Карина Клюква.

Фото: instagram / alina_barsik

Сообщается, что львенок страдал рахитом и другими заболеваниями. Сожители подозреваемого рассказали, что он целенаправленно купил львицу за 120 тысяч рублей с целью заработать на платных фотографиях. Мужчина таскал животное по салонам красоты и клубам.

Фото: vk.com/highlounge

Генпрокуратуре заявила, что привлекут владельца львенка к уголовной ответственности, если факт жестокого обращения с животным будет доказан. "Краснокнижное животное может находиться в пользовании только с разрешения Мосприроднадзора, и для кальянных таких разрешений не выдают", – сообщил начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды Евгений Надыршин.

Автор: Михаил Вштанов14 марта 2018, 18:04

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