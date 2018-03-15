Мужчину посадили за убийство таракана

Убийство таракана стоило свободы жителю американского города Хантсвилл. Полиция поймала преступника по горячим следам – момент лишения жизни насекомого зафиксировали камеры наблюдения.

Житель штата Алабама решил оригинальным способом избавиться от неприятного насекомого. Кристофер Джозеф Рейди подпалил доску объявлений в вестибюле многоквартирного дома при помощи зажигалки.

Особого ущерба от пламени не было – его удалось быстро потушить, однако бдительные пожарные разглядели следы умышленного поджога. Делом занялась полиция, которая, изучив записи с камер наблюдения, установила личность виновника.

Задержанный сообщил стражам порядка, что всего лишь пытался убить таракана, пишет Al.com. На мысль бороться с насекомыми с помощью пламени 55-летнего Рейди могло натолкнуть прошлогоднее происшествие в США.

Тогда американский подросток, пытаясь уничтожить клопа, спалил шесть домов. Ущерб оценили в 300 тысяч долларов, восемь человек остались без крыши над головой.

Dni.Ru писали о том, как французский бульдог скончался в самолете после трех часов страданий. Бортпроводница рейса United Airlines, заметив пассажира с собакой, потребовала поместить ее на багажную полку. Стюардесса настаивала, что животных нельзя перевозить в ручной клади.

Женщина заверяла, что с четвероногим другом все будет хорошо, но бульдог такого издевательства не вынес. Проведя три часа без воздуха и воды, собака умерла. Пассажиры слышали жалобный лай, но о смерти пса узнали только в аэропорту, когда приземлились.

Как сообщается, озвученные бортпроводницей правила действительно существуют. Тем не менее авиакомпания признала вину, пообещала провести собственное расследование и наказать стюардессу.