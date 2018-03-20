Женщина десять лет прятала в морозилке трупы своих детей

Француженка Рамона Канет предстала перед судом по обвинению в убийстве пяти своих новорожденных детей. Женщина десять лет хранила трупы младенцев в морозильной камере в деревне.

Тело одного из малышей обнаружила одна из двух дочерей женщины. О находке она сообщила своему отцу Хуан-Карлосу Канету. Мужчина сразу же обратился в полицию.

Вскрытие показало, что ребенок родился всего за 48 часов до того, как его нашли. Медики утверждают, что младенец был жив при рождении. Он мог выжить. После первого жуткого открытия в морозилке нашли еще четырех мертвых малышей. Об этом сообщает The Local.

Оба родителя были арестованы, мужу предъявили обвинение в сокрытии тел и отказе сообщить о преступлении, которое позднее было снято. Мужчина настаивал, что ничего не знал о пяти беременностях жены, которые произошли в 2005-2015 годах. По словам адвоката, Хуан-Карлос поддерживает супругу и не держит на нее зла за содеянное.

Похожий случай в недавней французской истории относится к 2010 году, когда женщина призналась, что убила восемь своих детей, удушив их сразу после их рождения. Другая печально известная история произошла в России. В Волгоградской области женщина ушла из дома вместе со своим сыном и больше на связь не выходила. Родственники сообщили о исчезновении матери и ребенка в правоохранительные органы.

Когда полицейские нашли пропавшую в доме ее подруги, мальчика при ней не оказалось. То, что узнали стражи порядка, заставило содрогнуться даже бывалых. Дама хладнокровно убила сына и выкинула в мусорный контейнер рядом с домом.