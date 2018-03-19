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Регионы

Безумные регионы: взбесившийся омич одним ударом убил мужчину из-за громкой музыки

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов
Смерть во время голосования, ограбление мечети в Башкирии, роды в школьном туалете в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
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68-летний мужчина скончался на избирательном участке в Уфе во время выборов президента России, пишет NewsNN. Сообщается, что избиратель внезапно упал, бригада скорой помощи приехала на вызов в течение шести минут и констатировала смерть. Причины гибели выясняются.

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Посещение популярного квеста обернулось для нескольких жителей Владивостока шокирующими последствиями. Как передает Newizv.ru, на протяжении всей игры персонал активно пользовался электрошокером и кусал посетителей до кровоподтеков. Свидетели сообщают, что администрация и персонал никак не  реагировали на жалобы и замечания. Администратор заведения не стала комментировать журналистам особенности критикуемой игры, сославшись на отсутствие начальника.

Центральный рынок Ростова может быть закрыт на три месяца за ломбарды и казино. Речь идет о нахождении на территории рынка незаконных игровых автоматов и ломбардов, которых по закону там быть не должно. В юридическом отделе ЗАО "Центральный рынок" отказались комментировать ситуацию, пока идет судебное разбирательство, сообщает RostovGazeta.

В Казани будут судить 42-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в мошенничестве в размере пяти миллионов рублей. По данным следствия, с 2015 по 2017 годы обвиняемая под видом риелтора предлагала гражданам приобрести в собственность земельные участки в нескольких населенных пунктах района. Цену она обозначила в 200 тысяч рублей за десять соток, объяснив клиентам низкую стоимость участков связями в районной администрации. Получив деньги, обвиняемая их присвоила, а взятые на себя обязательства она не выполняла, передает Inkazan.ru. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

16 марта 2018 года в Тюменской области произошло двойное убийство в одном из частных домов. Следователи установили, что 36-летний отец двоих детей убил девочек, после чего покончил с собой. Как сообщают местные жители, отец и мать убитых детей нигде не работали, всю семью помогала содержать мать погибшего отца. В злополучный день женщина была на работе и не смогла дозвониться до своего сына, пишет Nashgorod.ru. На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Омич нанес мужчине смертельный удар в лоб из-за громкой музыки, передает "Город55". 13 марта 2018 года в частном доме в селе Кайлы был обнаружен труп 41-летнего хозяина жилища. В ходе следствия выяснилось, что к совершению преступления причастен 21-летний юноша, который проживал в том же селе. Сообщается, что во время застолья хозяин дома включил музыку, что разозлило 21-летнего гостя. Молодой человек попросил сделать музыку потише, но 41-летний сельчанин не стал выполнять просьбу. Тогда подозреваемый ударил мужчину кулаком в лоб, а утром гости обнаружили тело хозяина дома. Виновнику грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

В Удмуртии 56-летняя жительница Глазова обвиняется в убийстве собственного сына. Как сообщает следствие, 15 марта обвиняемая с 36-летним сыном в компании знакомых распивала спиртное. Между родственниками возник конфликт, после чего женщина взяла с кухонного стола нож и ударила им сына в живот. Из-за полученного ранения потерпевший скончался в реанимации. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Udm-info.ru.

В Екатеринбурге разыскивается водитель автобуса, сломавший бабушке нос и челюсть. Сообщается, что днем 17 марта водитель резко остановил транспортное средство, в результате чего находившаяся в салоне пенсионерка упала, сломав себе нос и верхнюю челюсть. Номера автобуса пенсионерка не запомнила. На данный момент в Екатеринбурге разыскивают свидетелей произошедшего, пишет Tagilcity.ru.

В Волгограде после бурного дня рождения пропал подросток. По информации портала Novostivolgograda.ru, вечером 16 марта в Волжском компания школьников отмечала 14-й день рождения своего друга Артема. Ребята решили проехать по нескольким торгово-развлекательным центрам и весело провести время. Сообщается, что Артем пропал во время того, как ребята вызывали такси, чтобы разъехаться по домам. Ни ночью, ни на следующий день мальчик дома так и не появился. Волонтеры планируют еще раз пройти маршрутом компании школьников в 23-м микрорайоне. Поисков не прекращают и правоохранители.

32-летний мужчина подозревается в краже пожертвований из мечети в Башкортостане. Как сообщает Mkset.ru, злоумышленник проник в мечеть ночью, когда дверь была не заперта, после чего похитил ящик с деньгами, в котором было примерно две с половиной тысячи рублей. Часть денег злоумышленник потратил на выпивку. Возбуждено уголовное дело.

17 марта в одной из столичных школ Уфы произошел вопиющий инцидент: в школьном туалете у девятиклассницы произошли преждевременные роды. Плод мужского пола появился на свет уже мертвым. Труп был направлен на судмедэкспертизу для установления причин смерти. По данному факту проводится доследственная проверка, передает ToDayNewsUfa.

Автор: Михаил Вштанов19 марта 2018, 19:29

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