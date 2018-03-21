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Происшествия

Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли

Фото:instagram.com/black_jack_lady
Пострадавшая в ОАЭ 22-летняя иркутская модель Катерина Стецюк считает свое состояние удовлетворительным. Девушка просит не афишировать ход дела.
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Россиянка, выпрыгнувшая из окна шестого этажа в попытке спастись от маньяка с ножом, получила серьезную травму позвоночника. Однако сейчас ей уже лучше. Об этом сообщил вице-консул генерального консульства России в Дубае Иван Губанов.

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"Сотрудники генконсульства сегодня вновь встретились с Екатериной Стецюк, она охарактеризовала свое состояние как удовлетворительное. По ее словам, она чувствует себя лучше. Она повторно обратилась к родственникам с просьбой не афишировать обстоятельства случившегося и ход расследования", – цитирует дипломата РИА Новости. Желание девушки скрыться, не разглашать подробности страшной истории понятно. Судя по всему, она решила "уйти в тень" из-за травли со стороны пользователей Сети.

Многие не просто отказываются помогать модели материально, но и фактически изводят нападками. Фолловеры, судя по комментариям в Instagram Катерины, считают ее девушкой легкого поведения. "Нашли кому помогать!.. Это ж уму непостижимо!", "Одной проституткой меньше!", "Ее задача в жизни – это кайф ловить и при возможности никогда не работать. Вот она и поехала искать богатого лоха, который клюнет на ее прелести. Но арабов она недооценила", "Эта девочка, наверное, больше не прилетит в родной город из-за позора… Жалко, конечно, инвалидом, не дай бог, станет, надеюсь, с ней все будет хорошо, но шкура та еще", – разразились критикой в адрес модели пользователи соцсети. 

Известно, что сотрудники генконсульства передали Катерине Стецюк вещи первой необходимости. "Мы отслеживаем ситуацию. Накануне состоялось дознание в прокуратуре. Идет расследование инцидента, на данный момент официальной информации о квалификации дела нет. До окончания расследования россиянка не сможет покинуть территорию ОАЭ", — рассказал вице-консул.

Сотрудники дипломатического представительства России разыскали россиянку в больнице. В ходе встречи девушка сообщила, что прибыла в ОАЭ 16 февраля этого года для участия в видеосъемках в качестве модели по приглашению неустановленных лиц в одной из соцсетей.

В ночь на 3 марта произошла ссора между Стецюк и ее знакомым, 39-летним гражданином Пакистана. В ходе конфликта, со слов россиянки, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался ранить ее ножом. Спасаясь, она получила травму позвоночника и внутренних органов. Стецюк сделали две хирургические операции.

Как писали Dni.Ru, россиянка полетела в Дубай по приглашению поработать моделью 15 февраля этого года. Катерина ежедневно выходила на связь с родителями, но 2 марта пропала. Тревогу забила мать. Через несколько дней женщина подала заявление на розыск в Интерпол.

Выяснилось, что Стецюк находится в больнице. Девушка пробыла несколько дней в коме и, очнувшись, связалась со знакомыми. Катерина рассказала матери, что напавший на нее мужчина в течение двух недель пытался за ней ухаживать. Полиция Дубая уже задержала подозреваемого гражданина Пакистана.

Модель не может самостоятельно передвигаться, а для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона рублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники сибирячки открыли сбор средств.

Автор: Людмила Фоканова21 марта 2018, 17:38

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