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Происшествия

"Хромая лошадь – 2": почему уик-энд в торговом центре закончился трагедией

Фото: Данил Айкин/ТАСС
"Дамы и господа! Мы горим!" – последние слова ведущего пиротехнического шоу в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" врезались в память россиян с 2009 года. Страшные кадры с места жуткого пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" напоминают видео такого же веселого уик-энда, закончившегося трагедией для десятков семей. Как и девять лет назад, причиной массовой гибели людей стали нарушения правил пожарной безопасности.
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Сколько бы не говорили специалисты, что любые правила техники безопасности пишутся кровью, нарушений этих правил не становится меньше. Очередным подтверждением страшному тезису стал пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", унесший десятки жизней.

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 Смертоносный пожар в Кемерово

Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

Если верить той информации, которой располагают журналисты на этот момент, можно предположить, что люди погибли по вине собственников здания, которое и торговым центром быть по всем параметрам не должно. Огромный четырехэтажный монстр практически без окон и фасадного остекления – настоящая ловушка для тысяч посетителей.

Как пишут очевидцы в соцсетях, пожарная сигнализация при появлении клубов густого едкого дыма в "Зимней вишне" не сработала. Также не было никакого оповещения посетителей по громкой связи. То есть, сотни людей продолжали совершать покупки, смотреть кино в многозальном кинотеатре, купаться в бассейне и париться в сауне, играть в боулинг и сражаться в очках виртуальной реальности с монстрами  в то время, как на четвертом этаже комплекса стремительно разгорался пожар.

Его причиной, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем в детской зоне. Вроде бы кто-то баловался с зажигалкой и случайно поджег поролоновый батут или шарик. Кто это был – взрослый или ребенок – пока не известно.

По непонятным причинам система пожаротушения, которой был оборудован торговый центр, не сработала. Это значит, что ни принудительная вытяжка, которая должна обезопасить людей от воздействия ядовитого дыма, ни распылители воды высокого давления попросту не включились. Посетители торгового центра по сути оказались в огненной ловушке – жар, пламя и дым сделали свое дело.

Еще одна страшная деталь, о которой упоминают свидетели: практически все запасные выходы торгово-развлекательного комплекса оказались закрытыми. Как это могло произойти в здании площадью 23 тысячи квадратных метров, непонятно. Впрочем, в такой же ловушке оказались в 2009 году посетители пермского клуба "Хромая лошадь". Там помещение было в несколько раз меньше, но единственный пожарный выход тоже был закрыт на замок. Жертвами той трагедии стали 156 человек.

Сколько жизней унес пожар в "Зимней вишне", пока точно не известно. Более ста родственников пропавших без вести кемеровчан пришли этой ночью к штабу по ликвидации последствий пожара. Кто-то нашел фамилии своих близких в списке спасенных, кто-то до сих пор не знает о судьбе родственников. Известно лишь, что среди погибших есть дети.

Тем временем  у следователей появились вопросы к представителям местного Госпожарнадзора, которые за 2016–2017 годы провели несколько проверок сгоревшего ТРЦ и не выявили серьезных нарушений в деятельности центра. А местные жители недоумевают, почему пожарные инспекторы не пытались закрыть "Зимнюю вишню"  – ведь буквально на прошлой неделе там уже было задымление.

Очевидно, что казенный документ под названием "Правила пожарной безопасности" не остановит череду подобных трагедий. Важно, чтобы люди, причастные к исполнению этого документа в каждом конкретном случае подумали о том, за что они отвечают и приложили все свои усилия для недопущения трагедий, подобных кемеровской. В конце концов, не исключено, что в числе посетителей торгового центра, ресторана или клуба, охваченного пожаром, окажутся они сами и тогда фраза "Дамы и господа! Мы горим!" станет не последними словами в их жизни, а символом спасения.


Автор: Александр Комаров26 марта 2018, 02:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Заживо сгорели дети: трагедия в Кемерово

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