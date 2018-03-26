Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля

Исследователь-энтузиаст Валерий Дегтерев подробно изучил записи с камер наружного видеонаблюдения, которые установлены в Солсбери на выходе из ресторана, который фигурирует в резонансном деле. Эксперт убежден, что он опознал участника покушения на бывшего шпиона.

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