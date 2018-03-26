Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
Радиолюбитель из Урала уже заявлял, что в покушении замешана блондинка в белом. "Она или соучастница, или свидетельница. Так как обязательно должна была что-то видеть. Но скорее всего она убийца", – сказал исследователь. Свою теорию радиолюбитель подкрепил записью с камер видеонаблюдения, которые установлены близ места покушения на Скрипалей, пишет издание Ura.ru.
"Пожалуй, я единственный в стране, кто нашел оригинальную запись с камеры внешнего наблюдения. На кадрах запечатлены не только Скрипали, которые идут по переходу торгового центра, но и два человека, которые следовали за ними. Также на записи можно заметить колоритную блондинку. Девушка в белом пальто, с телефоном в руке, вышла сразу за экс-шпионом и его дочерью. На шее у нее надета медицинская маска. При выходе из дверей девушка оглянулась назад, проверяя нет ли за посторонних глаз. Спустя полчаса после этого Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены на скамейке. Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что девушка точно причастна к отравлению", – убежден Дегтерев.
Исследователь отметил поразительное сходство девушки со служащей Министерства обороны Украины Александрой Макаревич. Она обладательница модельной внешности, ей 29 лет, окончила Национальную академию внутренних дел — Дегтерев убежден, что в Солсбери была именно она.
Также радиолюбитель сообщил, что покушение на Скрипаля могли организовать украинские спецслужбы совместно с британской службой разведки Mi-6. "Газ „Новичок“ мог быть из арсенала Украины. Операция, вероятно, была проведена совместно с Mi-6 или же по „инициативе“ Украины, резюмировал радиолюбитель.
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