У предателя Скрипаля и его дочери после отравления поражен мозг

Британский суд заключил, что умственные способности экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могли пострадать из-за воздействия нервно-паралитического вещества. Неизвестно, когда и насколько они смогут восстановиться после отравления.

Судья Дэвид Уильямс сообщил, что по словам лечащего врача пострадавших, пациенты находятся в состоянии глубокого наркоза и не могут разговаривать. В ближайшем будущем их состояние не изменится. "Точный эффект от воздействия на их здоровье в длительной перспективе остается неизвестным, хотя медицинские анализы показывают, что их умственные способности могут быть ослаблены в неизвестной степени", – цитирует Уильямса агентство Reuters.

Сейчас в Великобритании опасаются, что на фоне разбирательств по делу Скрипаля Москва решит раскрыть имена всех английских шпионов в России. Сотрудники британских спецслужб полагают, что разоблачение может начаться среди тех 23 дипломатов, которых МИД России попросил покинуть страну, передает The Independent. Отмечается, что подобные действия стали бы нарушением российской стороной протокола, согласно которому личности разведчиков оглашать запрещено, поскольку это может подвергнуть их опасности. Подчеркивается, что британская сторона не публиковала список высланных дипломатов и не собирается этого делать.

В свою очередь политолог Евгений Сатановский считает, что истерическое поведение Запада вызвано страхом перед новым оружием России. По его словам, Запад нервничает из-за того, что ему не удалось "развести" Россию, прикидываясь ее партнером. Но наша страна не поддалась ни на одну из провокаций.

"Путин поступил точно так же, как герой Джека Лондона, – приставил им к виску заряженный револьвер. И ощущение того, что он может сейчас нажать на курок, там есть. Истерика в ответ", – высказался политолог в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ".

Тереза Мей: Скрипаль был отравлен веществом, разработанным в России https://t.co/uDWVmBXnes — bbcrussian (@bbcrussian) 12 марта 2018 г.

Сатановский добавил, что провокационный характер отравления Скрипаля очевиден: слишком много в деле нестыковок, дыр и неувязок. Россию просто назначили виновной, а потом уж начали подгонять под тему, которая показалась Западу наиболее подходящей. "Но ситуация уже просто кричит большими буквами: мы тут устроили косую, кривую, глупую донельзя провокацию. Это сегодня понятно даже бомжу. Об этом надо говорить во всеуслышание – и хорошо, что мы начали это делать", – заявил эксперт.