Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
В момент происшествия в транспорте находились около 15 человек. Когда журналистов местных телеканалов, радио, газет и интернет-ресурсов в сопровождении представителя пресс-службы МЧС погрузили в пазик, внутри уже чувствовался запах выхлопов. Водитель предупредил, что они немного попадают в салон. По пути от главного управления МЧС запах усилился, а также появилось небольшое задымление. Тогда открыли окна – на сквозняке все быстро выветрилось.
После проверки пожарной безопасности Центрального универмага и учебной эвакуации журналистов на том же самом неисправном автобусе повезли к другой локации. Позже в салоне снова стало дымно. В какой-то момент клубы смога повалили из коробки передач, вспыхнул огонь. Водителю пришлось затормозить.
При эвакуации через двери автобуса журналисты снимали происходящее на видео. Когда все покинули салон, водитель обежал автобус и, войдя через пассажирскую дверь, добрался до огнетушителя, который находился под задним сидением. Мужчина быстро потушил огонь, передает РЕН ТВ. Пострадавших в этом происшествии не было.
Предположительно, причиной возгорания послужило короткое замыкание. Как выяснилось позже, сам автобус, который был предоставлен для транспортировки журналистов, числился в резерве.
Напомним, после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который унес жизни 64 человек, по всей стране проводятся рейды по проверке безопасности в торговых центрах.
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