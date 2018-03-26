Ты можешь быть следующим: российские ТЦ признали смертельно опасными

Трагедия в Кемерово – это тот случай, когда подбирать слова очень трудно. Разум до сих пор сопротивляется и отказывается верить, что такое возможно. 64 погибших, большинство из них дети. Крики отчаяния: "Мама, я задыхаюсь", прыжки вниз с высоты нескольких этажей – лишь бы вырваться из смертельных объятий огненной западни. Катастрофа в торговом центре "Зимняя вишня" коснулась многих кемеровских семей. Но от повторения случившегося не застрахован, увы, никто.



Наплевательское отношение к правилам пожарной безопасности, халатность при проведении монтажных работ, тотальная некомпетентность тех, кто должен охранять нашу жизнь и здоровье, а также алчность и желание собственников помещений сэкономить любыми путями, превращают современные российские торговые центры в огромные ловушки, оказаться запертым в которых рискует каждый из нас.



Огненный ад

По-прежнему в этой истории слишком много белых пятен. Предварительная версия, озвученная заместителем губернатора Кемеровской области Владимиром Ченовым, гласит, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов торгово-развлекательного центра. Очевидцы с этим не согласны: по их словам, огонь начал распространяться на детской площадке на четвертом этаже здания.

Первые сообщения о возгорании поступили около четырех часов дня по местному времени. В Москве в это время было 13 часов. Многие подумали, что ничего серьезного не случилось. Но когда начали приходить первые данные о погибших, все поняли: происходит что-то действительно страшное.

О творившемся в торговом центре в момент начала пожара хаосе можно судить по записям камер видеонаблюдения. Напуганные люди в панике бросались прочь от пламени, которое распространялось с ошеломляющей быстротой. Помещение мгновенно заволокло густым черным дымом.

В первые часы после начала пожара сообщалось о четырех-пяти жертвах, около двух десятках пострадавших и эвакуации нескольких сотен посетителей ТРЦ. Но чем больше проходило времени, тем более зловещие сводки приходили из столицы Кузбасса. Количество жертв увеличивалось, а погасить пламя никаких не удавалось.

Вскоре о происходящем внутри "Зимней вишни" начали рассказывать очевидцы происходящего. Слова спасшихся из огненной западни шокировали: сигнализация в здании не сработала (ее, как позже выяснилось, отключил бестолковый охранник), пожарные выходы были заперты. Люди знали, где находятся нужные двери, но открыть их так и не смогли.

Цифры драматически изменились вечером, когда пожарным удалось пробиться на четвертый этаж здания – один из предполагаемых очагов возгорания. В сухих сводках властей было страшное: без вести пропавшими числятся 70 человек. 41 из них – дети.

На те же грабли

На следующий день Генеральная прокуратура направила во все регионы поручение проверить торговые комплексы. Особое внимание в надзорном ведомстве призвали обратить на системы сигнализации и пожаротушения. В случае выявления нарушений, говорилось в сообщении на официальном Telegram-канале Генпрокуратуры, компетентным лицам необходимо принять все возможное для их устранения.

Выявлять и устранять – это, конечно, хорошо, но было бы гораздо лучше, если бы у нас, наконец, научились предотвращать. А пока Генпрокуратура напоминает того самого мужика, который не перекрестится пока не грянет гром. К сожалению, глядя на подобную реакцию все чаще посещают неприятные мысли, что это - неотъемлемая часть национального менталитета, которая засела в нас так глубоко, что вытащить ее при всем старании вряд ли невозможно.





В самом деле, ведь все прекрасно понимают, что творившейся в "Зимней вишне" ужас – не теракт, понимают также, что всегда есть вероятность возникновения подобной ситуации (пожар или любое другое чрезвычайное происшествие), что потенциальное ЧП должно быть спрогнозировано, что должны быть приняты меры по его предотвращению.

Отключенная сигнализация, запертые пожарные выходы, совершенно некомпетентная охрана и отсутствие хотя бы одного огнетушителя. "И так сойдет!" – говорил герой одной из популярных сказок. Такого же мнения, видимо, придерживались в кемеровском ТРЦ. Ведь если никаких мер, чтобы исправить нарушения принято не было, то решили, что система безопасности "Зимней вишни" вполне вписывается в это "сойдет".

Вопросы здесь нужно адресовывать, прежде всего, к контролирующим органам, уполномоченным следить за обеспечением безопасности на подобных объектах. Ведь кто-то же принимал решение, что в крупном торгово-развлекательном центре все хорошо, кто-то участвовал в оценке рисков возникновения ЧП. И закрыл глаза на нарушения, а может быть просто их не увидел. Но в обоих случаях выводы одинаково печальны. А теперь произошла страшная трагедия, погибли люди, и их уже не вернешь. Не это ли самый наглядный показатель деятельности местных надзорных органов?

"Нормальная" практика

Неисправная электропроводка – одна из приоритетных версий возникновения пожара. "Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", – пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах технадзора.

"Нормальной" практикой считается, несоответствие смонтированных электроустановок тому, как это предусматривалось проектами", – рассказал Dni.Ru пожелавший остаться анонимным специалист в области аудита энергобезопасности и энергоэффективности. По его словам, это связано с несколькими моментами. Во-первых, недостаточная квалификация монтажников. Во-вторых, во время строительства могут вноситься изменения в уже утвержденные проекты, посему к моменту сдачи здания в эксплуатацию нагрузка на электросети может быть существенно выше проектной.

"Для приема объекта в эксплуатацию существуют определенные требования Ростехнадзора. В том числе, смонтированные установки обязательно должны проверяться на соответствие проекту и требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Без этого Ростехнадзор не выдаст разрешение на ввод в эксплуатацию", – сказал эксперт.

Проверки проводят сторонние (коммерческие) организации, но на деле получается, что их или не привлекают вовсе, или они выдают отчет, сделанный "по проекту". Иными словами, – "липу", сокрушается специалист. По его словам, это связано с тем, что необходимый объем измерений достаточно большой, это стоит серьезных денег, и выложить такую сумму готов далеко не каждый. К тому же повторять измерения необходимо периодически, а это дополнительные траты.

"С противопожарными системами и системами аварийного оповещения ситуация зачастую схожая. Они также требует постоянного обслуживания и проведения испытаний", – добавил специалист.





Отдельная история – с планами эвакуации, которые предписывается развешивать на стенах в соответствии с правилами пожарной безопасности. К сожалению, в нашей суровой реальности эти схемы часто не соответствуют действительности. Бывает, что планировка места, где находится человек, уже поменялась, а изменения на плане эвакуации отобразить почему-то по-прежнему не посчитали нужным.

Вряд ли во всем этом есть злой умысел. Перед нами типичные расхлябанность, разгильдяйство, лень и прижимистость, гипертрофированное желание сэкономить, а значит, получить побольше прибыли. Безудержная погоня за "золотым тельцом" оборачивается десятками загубленных жизней одних и безутешным горем других. А жадность и попустительство со стороны надзорных органов лишь дополняют печальную картину. В России за примерами далеко ходить не надо, вспомним "Булгарию", Трансвааль-парк, "Хромую лошадь".

Коробки смерти

Современные торгово-развлекательные центры внешне очень похожи друг на друга. Прямоугольники, если смотреть сверху, в несколько этажей, со сплошной стеной фасада и практически полным отсутствием окон. В самом деле, зачем они нужны, если фасад можно "эффективно" использовать, завесив его рекламой? Выходов на пожарную лестницу снаружи здания зачастую тоже не предусмотрено, да и самих пожарных лестниц нет.

Материалы, из которых стряпают современные строители - самого дешевого и низкопробного качества, выделяющие ядовитый дым. А внутренняя планировка порой больше напоминает лабиринт Минотавра, чем торговую галерею.

В случае чрезвычайного происшествия выбраться оттуда проблематично. К тому же в экстремальных условиях у человека начинается паника, его способности к логическому мышлению и ориентации в пространстве резко падают. В случае возникновения пожара или другого чрезвычайного происшествия он оказывается в западне, из которой может и не выбраться. И подобных душегубок, построенных как под копирку, огромное множество по всей стране. И заходить в них, как оказалось, сравнимо по степени опасности с игрой в русскую рулетку. Повезет – не повезет.

