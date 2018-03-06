Опубликован последний разговор пилотов за секунды до крушения Ан-148
Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля. Как стало ясно, перед катастрофой командир воздушного судна (КВС) и второй пилот (ВП) ругались и пытались вывести лайнер из пике.
КВС: Вверх! В-о-от.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вни...
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это (не договаривает). А ты наоборот – вниз.
ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
Обледеневшие датчики давали неверные показания – лайнер в это время продолжал падать.
АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп… 390!
По данным экспертов, именно в этот момент второй пилот совершил критическую ошибку.
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что... что хорош *** (нецензурно, попусту говорить. – Прим. ред.), 200 скорость *** (нецензурно)!
КВС: Высота! Высота! Высота!
АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Все, *** (нецензурно, конец. – Прим. ред.).
Конец записи.
Ан-148 выполнял рейс из Москвы в Орск 11 февраля. Самолет упал в Раменском районе Московской области. Погибли все находившиеся на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте катастрофы обнаружили около пяти тысяч обломков лайнера.
Самолет принадлежал компании "Саратовские авиалинии". По данным последних проверок, из 82 сотрудников – пилотов, командиров воздушных судов, бортинженеров – 22 не имели права приближаться к самолетам. Их летные свидетельства были просрочены на несколько лет. В частности, восемь командиров воздушных судов не продлевали свои лицензии с 2014 года. Кроме того, смена пилота не может продолжаться больше 12 часов, однако сотрудники авиакомпании работали по 22 часа, передает телеканал "78".
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