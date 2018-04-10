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Происшествия

Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке

Кадр из фильма "Очень плохая училка"
Мать двоих детей и учитель социологии Мадалин Арнетт была задержана у себя дома по подозрению в развращении несовершеннолетнего. Ей предъявлено серьезное обвинение.
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О связи между преподавателем и 16-летним учеником сообщили сотрудники школы. После этого Мадалин сразу отстранили от проведения занятий. Сообщается, что другие учащиеся знали о запретных отношениях. По словам очевидцев, женщина и молодой человек обменивались сообщениями непристойного характера, которые удалось прочитать одноклассникам жертвы.

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"Ей грозит наказание за секс с подростком на школьной парковке", – заявил прокурор округа Уоррен Дэвид Форшнелл. По местному законодательству возраст сексуального согласия в штате Огайо наступает с 16 лет, но это не распространяется на случаи, когда один из участников тесных отношений находится в подчинении у другого. Очевидно, что в эту категорию попадают взаимоотношения учителя с учеником, передает Life.ru.

Напомним, в США нередки случаи интимных отношений преподавателей с учениками. Огромный общественный резонанс получило дело о растлении 30-летней учительницей Дженнифер Фитчер трех школьников. Полиция установила, что она неоднократно занималась сексом с тремя учащимися школы в Лейкленде (штат Флорида), которым на тот момент было по 17 лет. Один из таких контактов закончился беременностью Фитчер, которую она прервала. Преподавательница осуждена на 22 года тюрьмы.

Ранее стало известно о том, что американскую преподавательницу Мадалин Маркс обвинили в совращении двух учеников и злоупотреблении полномочиями. 23-летняя учительница проработала в школе всего два года. Выяснилось, что она завела романы сразу с двумя школьниками 17 и 16 лет, а затем совратила их. Полицейские заподозрили Маркс в сексуальной связи с несовершеннолетними и запретили ей видеться с ребятами. Вскоре у одного из школьников в телефоне были найдены ее интимные фото. 

Автор: Михаил Вштанов10 апреля 2018, 11:49

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