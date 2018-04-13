Неожиданный поворот в деле выброшенной из окна студентки МГИМО

Бойфренд выпавшей из окна 4 этажа студентки МГИМО находился с ней в кабинете учебного корпуса, когда произошла трагедия. Студенты слышали доносившиеся оттуда звуки ссоры. Однако сам уроженец Дагестана отрицает свою причастность к происшествию, его знакомые утверждают, что он "бабочки не обидит".

В обстоятельствах трагического происшествия в МГИМО разбирается полиция. 21-летняя студентка из Казахстана в реанимации, у нее переломы ребер, травма головы и ушибы грудной клетки. Одно из ребер проткнуло легкое.

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"Там была ссора девушки и мальчика, слышали соседние кабинеты", – рассказали журналистам очевидцы. Как стало известно, к учащейся 4 курса кафедры международных экономических отношений зашел ее друг – уроженец Дагестана, студент Высшей школы экономики. Пара зашла в свободную аудиторию и стала выяснять отношения: днем ранее молодые люди сильно поссорились.

Магомед сначала пытался в телеграм-канале Super вообще откреститься от всей истории – и даже заявил, что вообще не знаком с девушкой. Однако позже ему пришлось признать, что он был в той аудитории. По его словам, дама сердца якобы внезапно забралась на окно, распахнула створку и упала вниз, сообщает "МК".

Однако полиция придерживается другой версии: скорее всего, парень в порыве ярости вытолкнул хрупкую девушку из окна. Стражи порядка надеются, что свет на историю прольет сама жертва, когда будет в состоянии давать показания. Жизнь девушки спасло то, что она упала на грунт.

По данным издания, отец студента ВШЭ в свое время работал в правительстве Дагестана на высокой должности. Парень из богатой семьи, на своей страничке выкладывает фотографии дорогих машин, а также фотоотчеты из путешествий. Друзья говорят, что Магомед "воспитанный и спокойный парень, бабочки не обидит".

В пресс-службt МГИМО ранее сообщили, что в результате несчастного случая из окна четвертого этажа учебного корпуса выпала студентка. Оперативно прибывшая скорая помощь доставила девушку в НИИ Склифосовского. А очевидцы распространили фотографию парня, который был с ней в аудитории.