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Происшествия

Воспитанников детсада в Москве напоили растворителем

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Четверо малышей попали в больницу после урока физкультуры в одном из детских учреждений Москвы. Воспитательница напоила страдающих от жажды ребят растворителем "Уайт-спирит".
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Вызовом скорой помощи закончились занятия по физподготовке в столичном детском саду. Ребята просили пить, и воспитательница взяла со стола на кухне бутылку с водой. Оказалось, обычный на вид сосуд содержал не совсем обычную жидкость.

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Когда четверо воспитанников отправились в больницу, выяснилось следующее. Другой воспитательнице понадобилось вывести пятна с одежды, для чего она развела водой бензиновый растворитель "Уайт-спирит". Не размышляя о последствиях, женщина оставила бутылку на столе.

Питьевую воду поставляет в дошкольное учреждение комбинат детского питания. Увидев знакомую бутылку на столе, физрук даже не задумалась, что в ней может быть что-то другое, кроме воды. Однако состояние детей внезапно ухудшилось.

Следственный комитет уже начал проверку по факту отравления детей. По данным ведомства, опрашиваются все сотрудники учреждения. Состояние пострадавших удовлетворительное, их жизни ничто не угрожает, передает радио "Говорит Москва". 

Dni.Ru писали о том, что в одной из московских школ случилось ЧП. Стало плохо сразу шестерым ученикам: у них обострились врожденные заболевания. Еще у одного ребенка проявилось биполярное расстройство личности. Врачи связали резкое ухудшение здоровья с изменением погоды. Школьников сняли с занятий.

Автор: Андрей Евлампиев18 апреля 2018, 14:24

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