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Происшествия

Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем

Кадр из мультфильма "Мадагаскар 2"
Пассажир Boeing 737-700, летевшего из Нью-Йорка в Даллас, у которого 17 апреля взорвался левый двигатель, обнародовал видео посадки после разгерметизации салона. Марти Мартинес устроил онлайн-трансляцию с рейса.
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ЧП случилось, когда лайнер компании Southwest Airlines находился на высоте почти десяти километров над штатом Пенсильвания. Примерно через 30 минут после вылета раздался звук удара, и самолет начал быстро снижаться. Потом последовал звук второго удара, и л лопнул иллюминатор.

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У самолета с пассажирами в воздухе взорвался двигатель

К счастью, капитану Тэмми Джо Шульц хватило профессионализма и выдержки, чтобы успешно приземлиться. Она точно описала диспетчерам чрезвычайное происшествие на борту и попросила прислать скорую на взлетно-посадочную полосу.

Самолет сел в международном аэропорту Филадельфии. Единственной жертвой произошедшего стала 43-летняя мать двоих детей Дженнифер Риордан, передает The Sun. Она сидела у разбитого взрывом иллюминатора. Женщина скончалась в одной из больниц Филадельфии. Ранее отец одного из пассажиров рассказал, что обломки попали в салон и ранили человека.

Известно, что 56-летняя Тэмми Джо Шульц служила в рядах ВМС США. В 1985 году она стала одной из первых в стране военных женщин-пилотов и входила в состав эскадрильи тактических самолетов радиоэлектронной борьбы. Поскольку в ВМС запрещено задействовать женщин в зоне боевых действий, Тэмми стала инструктором, а в 1993 году покинула ряды военно-морских сил США. С этого момента она стала пилотом компании Southwest Airlines.

Автор: Людмила Фоканова19 апреля 2018, 17:41

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