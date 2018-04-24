Москвич посмеялся над известием о смерти жены под ножом хирурга

Муж умершей под ножом пластического хирурга женщины не поверил в сообщение о ее смерти. Сотруднице клиники пришлось долго убеждать москвича в том, что это не шутка и не розыгрыш.

Такое бывает раз на миллион, но это случилось – так пыталась объяснить врач-кардиолог мужу погибшей причины смерти его супруги. Убеждать москвича в том, что этот разговор – не телефонный розыгрыш, пришлось долго.

По словам матери погибшей Екатерины Киселевой, ее дочь выбрала клинику по совету давней знакомой. Женщина легла под нож хирургов по собственному желанию – она была недовольна формой и размером груди. Родственники отговаривали Киселеву от операции, но та все равно решила изменить внешность.

Екатерина сдала все необходимые анализы, никаких противопоказаний к операции медики не обнаружили. Операция по пластике груди длилась около пяти часов. Администратор клиники сообщила родственникам, что все прошло успешно и пациентка спит после наркоза. Однако еще через три часа им сообщили, что Екатерина умерла на операционном столе. Что происходило в течение этих трех часов – непонятно.

Операцию проводил пластический хирург Григорий Перекрестов. На сайте Docdoc указано, что он окончил Ярославский государственный медицинский университет и проходил курсы повышения квалификации по пластической хирургии в России и за рубежом – в Китае, Испании и Румынии. Общий стаж работы по специальности составляет шесть лет. Анестезиологом во время операции выступал 24-летний уроженец Дагестана Зейнал Неджафов.

Как отметил в интервью телеканалу "360" пластический хирург Георгий Абовян, любая операция, в том числе и пластическая, может закончиться летальным исходом. Причиной чаще всего бывает неправильное или недостаточное предварительное обследование. Медик советует при выборе врача детально изучить его квалификацию и посмотреть портфолио предыдущих работ. Детали инцидента с Екатериной Киселевой выясняют следователи.