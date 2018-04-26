Артиллерия НАТО начала бомбить Донбасс

Оперативное командование ДНР объявило, что обстрел Ясиноватой украинскими силовиками велся под контролем и при участии военнослужащих НАТО. Сообщается, что обстрел был произведен из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

ДНР обвинила военнослужащих армий стран Североатлантического альянса в обстреле территории Донбасса. По словам замкома оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, атака велась под командованием натовских солдат-артиллеристов.

Полковник подчеркнул, что эти военнослужащие прибыли в расположение украинских карателей накануне. Официальной целью их визита было обучение солдат ВСУ использованию средств артиллерийской разведки, пишет "Газета.ru".

Также Басурин рассказал, что радиолокационные станции поставляются украинским силовикам из США. Они расположены в нескольких километрах к северу от Донецка. "В настоящее время комплексы развернуты на крышах нескольких многоэтажек в Авдеевке", – добавил он.

Компетентные органы ДНР уже начали собирать доказательства для возбуждения уголовного дела в отношении замешанных в обстреле Ясиноватой солдат НАТО. Басурин не исключил, что в перспективе дело может быть передано в международные судебные инстанции и дойти до Гаагского трибунала.

Напомним, что ряд государств постоянно обвиняют Донбасс в получении посторонней помощи. При этом Запад открыто поставляет украинским силовикам вооружение и обучает военнослужащих.