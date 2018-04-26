Красавица-россиянка загадочно пропала в Таиланде

Россиянка, отправившаяся в Таиланд в составе тургруппы, загадочно исчезла. Девушка больше месяца не выходит на связь. Родственники разместили объявление о розыске в соцсетях.

Жительница Владивостока Римма Хаметова прилетела в Паттайю 30 января. Девушка остановилась в гостинице Pattaya Central Hotel. 10 февраля она должна была отправиться на родину, однако по неизвестным причинам осталась в Таиланде.

Как рассказывают родственники, Римма сняла квартиру в Паттайе и до 3 марта была на связи в мессенджерах и социальных сетях. Она регулярно звонила отцу и друзьям, а в последнем разговоре сообщила, что намерена продлить свою визу, срок которой подходил к концу.

Сразу после этого связь с ней прервалась. Телефон Риммы недоступен, на сообщения в соцсетях она не отвечает. В свои планы ни друзей, ни родственников девушка не посвящала. Отец подал заявление в полицию, ее разыскивают – но пока безуспешно. Единственная информация, которой поделились правоохранительные органы Таиланда – предположение, что Хаметова может находиться в Королевстве Бахрейн.

Публикация от misstrouble (@misstrouble913) 20 Апр 2018 в 6:40 PDT

Настораживает родственников еще один факт: Римму разыскивают не только они. Некто Хеманта Кох родом из Индии публикует просьбы о помощи и фотографии Хаметовой на своей странице в соцсети.

Родственники и друзья пропавшей Риммы Хаметовой 1986 года рождения обращаются с просьбой о помощи ко всем, кто может знать ее местонахождение. Запросы направлены в Министерство иностранных дел России и в посольство России в Бахрейне, передает РИА Новости.