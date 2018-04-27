Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве

Отец рублевого миллиардера Александра Зайонца погиб 26 апреля в своей квартире на юго-западе столицы. Леонид Робертович Зайонц страдал депрессией из-за многочисленных болезней.

Обнаружила мужчину около 16:00 его гражданская жена, 72-летняя Нина Васильевна. Утром 26 апреля ей нужно было отлучиться по делам в квартиру в районе Ховрино.

В последнее время Леонид Робертович находился в депрессивном состоянии из-за болезней. В этом году пенсионер два раза лежал в больнице. Он очень боялся стать обузой для Нины Васильевны и постоянно об этом говорил, передает "Московский комсомолец".

Днем женщина созванивалась с мужем – ничто не предвещало беды. Разговор шел об ужине, а 30 апреля пара собиралась поехать на дачу.

Нина Васильевна пыталась до приезда медиков вернуть Леонида Робертовича к жизни, но все было безрезультатно. После звонка в службу 03 она связалась с Александром Зайонцем.

Миллиардер собирался приехать в Следственный комитет 27 апреля, чтобы дать показания. Речи о криминальном характере смерти его отца не идет.

Александр Зайонц входит в топ-500 российских миллиардеров по версии "Финанс". Занимал пост вице-президента группы компаний "М.Видео", развивал торговую сеть "Домашний интерьер" (Kika). Входит в совет директоров розничной сети "Магнит".