Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
Обнаружила мужчину около 16:00 его гражданская жена, 72-летняя Нина Васильевна. Утром 26 апреля ей нужно было отлучиться по делам в квартиру в районе Ховрино.
В последнее время Леонид Робертович находился в депрессивном состоянии из-за болезней. В этом году пенсионер два раза лежал в больнице. Он очень боялся стать обузой для Нины Васильевны и постоянно об этом говорил, передает "Московский комсомолец".
Днем женщина созванивалась с мужем – ничто не предвещало беды. Разговор шел об ужине, а 30 апреля пара собиралась поехать на дачу.
Нина Васильевна пыталась до приезда медиков вернуть Леонида Робертовича к жизни, но все было безрезультатно. После звонка в службу 03 она связалась с Александром Зайонцем.
Миллиардер собирался приехать в Следственный комитет 27 апреля, чтобы дать показания. Речи о криминальном характере смерти его отца не идет.
Александр Зайонц входит в топ-500 российских миллиардеров по версии "Финанс". Занимал пост вице-президента группы компаний "М.Видео", развивал торговую сеть "Домашний интерьер" (Kika). Входит в совет директоров розничной сети "Магнит".
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