По союзникам России нанесли подлый ракетный удар
Атаковавшие сирийский военный объект ракеты летели со Средиземного моря через территорию Ливана и были сбиты системой противовоздушной обороны. По данным сирийской прессы, в результате атаки несколько человек погибли, есть раненые. Точное число жертв и пострадавших на данный момент не сообщается, пишет Ura.ru.
В США заявили, что не имеют отношения к удару по Сирии, передает Russia Today. В Пентагоне прокомментировали сообщения об инциденте. Представитель ведомства заявил, что Министерство обороны в курсе сообщений об ударах, но ничего подтвердить не может.
Арабский спутниковый телеканал Al Mayadeen сообщил, что в момент ракетного удара по особо важному военному объекту в небе были израильские самолеты. Армия Израиля комментировать появившуюся информацию отказалась. Ранее сирийские агентства рассказывали о вероятности того, что объект был атакован силами США. Всего, по существующим данным, было сбито восемь ракет.
Напомним, 7 апреля Госдепартамент США заявил о том, что сирийская армия применила химическое оружие в Восточной Гуте и возложил ответственность за случившееся на Россию. Министерство обороны России отвергло обвинения и отметило, что химическая атака не производилась. В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон договорились об общей позиции по возможной химатаке.
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