Кто нанес подлый ракетный удар по союзникам России

Смерть Волчковой Покушение на предателя Скрипаля Страшная трагедия в Кемерово Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Понедельник 9 апреля
Лента новостей
11:48
На Москву надвигается резкое похолодание
11:47
Маленький сын Анны Седоковой попал в реанимацию
11:29
Под Москвой бродячая собака вгрызлась в лицо маленькой девочке
11:22
Володин: Санкции США – это попытка сдержать развитие России
11:15
Скрипалей удерживают в Лондоне силой
10:57
После грязного скандала с мужем Дайнеко вышла в свет без юбки
10:46
Известный гонщик Формулы-1 сломал ногу своему механику
10:32
Уязвимость рубля под новыми санкциями
10:18
Народ в ярости из-за советов о сексе от телезвезды
10:18
Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
10:13
60-летняя Елена Кондулайнен излучает секс
10:08
После отравления Скрипаля Солсбери атаковали полчища крыс
09:55
Челобанов на всю страну унизил свою молодую жену
09:44
"Пришла к врачам с температурой": пострадавшую в "Зимней вишне" отправили в психушку
09:38
В Москве расцвела орхидея-вампир
09:20
ЦБ лишил лицензии крупный банк
09:19
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
09:15
Мавроди после смерти обобрал миллионы людей
08:55
Высокопоставленный чиновник принес себя в жертву ради Тулеева
08:42
Похудевшая на 46 кг Елена Степаненко покидает Россию из-за мужчины
08:31
Каспаров будет доволен: в FIDE дали пинка Илюмжинову
08:21
Лондон в панике уничтожает улики по делу Скрипаля
08:05
Известная советская актриса умерла после тяжелой болезни
21:40
Россиян призвали отказаться от доллара
21:20
Дочь и внуки плюнули на тяжелобольную Пьеху
18:16
Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
18:05
Волчкову в расцвете сил убил рак
17:52
Онкобольной Успенский рассказал о предательстве жены
17:33
От волнения и спешки у Тимати случился интимный конфуз
17:01
Волчкова предсказала свою смерть
16:34
Как звезды встречают Пасху
16:33
Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в Ставрополье
16:01
Коллегу Серебрякова щедро наградили за неуважение к зрителям
15:32
Изменившуюся Лютаеву приняли за ровесницу сына
14:56
Волчкова умерла после тяжелой болезни
14:50
Оголившаяся Бузова пережила нападение
14:24
Британцы обвинили племянницу Скрипаля в причастности к его отравлению
13:48
Александру Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
13:19
В Крыму водитель загнал маршрутку с пассажирами под поезд
13:15
Сколько Пугачева и Галкин потратили на бегство из России
12:47
Звезда "Дома-2" потеряла зрение после участие в "Битве экстрасенсов"
12:12
Валерия возмутила запредельными ценами на самое необходимое
11:44
Влад Кадони из "Дома-2" рассказал о свадьбе и воспитании детей
11:21
Владимир Пресняков с женой показали фото новорожденного
10:59
Шепелев выставил Данко рвачом: Он отказался помочь особенной дочке
10:56
Володин поздравил православных христиан с Пасхой
10:29
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
10:00
Звезду отечественного футбола упекли за решетку
20:09
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
19:27
Елизавету Боярскую поздравляют с беременностью
18:18
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
17:33
Первый канал на всю страну выставил дрязги Пугачевой с близким человеком
17:29
Жанну Эппле парализовало после уколов красоты
16:49
"Я бы просто убилась": Волочковой чудом удалось избежать трагедии
16:12
Жена о госпитализации рыжего "Иванушки": Мы собираемся ехать в храм
15:53
Горячие фото самой красивой девушки по версии ученых
15:39
У Рапунцель из "Дома-2" диагностировали раздвоение личности
15:22
В Москве лихач на BMW X5 насмерть сбил шедшую по тротуару женщину
15:07
Британцы обвинили Мэй в убийстве из-за трупов в доме Скрипалей
14:16
Солист "Иванушек" Григорьев-Апполонов срочно доставлен в больницу
14:13
Икона стиля: Постройневшую Стриженову назвали девочкой-красавицей
13:43
Выставивший голый зад Панин упрекнул россиян в невежестве
13:42
Линия метро до "Рассказовки" готовится к приему пассажиров
12:50
Лолита высказалась о зарвавшейся Аллегровой
12:07
Солнцев о новом мужчине Бузовой: Постарше и поумнее футболистов
11:40
В Москве у церквей перекроют дороги
11:33
Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев
10:59
Жутко постаревшую Дженнифер Энистон сняли на улице
10:40
Страдающая от редкой болезни Юлия Началова посинела
10:14
Шикарная жизнь невесты российского футболиста
10:05
Молодой красавец раздвинул ноги Валерии
10:03
Страшные тайны: Бенито Муссолини
10:00
В Москве при опрокидывании иномарки погиб человек
09:50
Названо место лучших водных развлечений
22:03
Известный актер поддержал оскорбившего россиян Козловского
22:01
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
21:53
Макрон начал открытую войну с Путиным
21:42
"Ребенка" Бузовой признали мертвым
21:29
Захарова призвала к ответу оскандалившихся британцев
21:09
Россиян косят смертельные эпидемии
21:05
Почему Юлия Скрипаль хамски отвергла помощь России
20:42
Володин: Россия поддержит попавший под санкции бизнес
20:37
Волочкова за границей раздает свои старые трусы
20:22
Страх и слезы: Пугающие подробности разговора Юлии Скрипаль с сестрой
20:02
В жилом доме в Москве произошел пожар (видео)
19:47
Почему Нетребко изгнали из театра
19:37
Безумные регионы: жители Тюмени в панике из-за мертвых свиристелей
19:09
Шепелев пожаловался на болезни сына
18:36
Павел Дуров отказался от британского гражданства
18:31
"Бородавка или фурункул": Собчак ужаснула снимком с отдыха
18:05
Стала известна причина смертельного пожара в московском ТЦ
18:01
Как выглядит жилье по программе реновации на западе Москвы
17:56
Известный музыкант намерен вернуть Крым Украине
17:42
Данила Козловский оскорбил россиян
17:37
Павел Дуров стал подданным Елизаветы II
17:16
Найдено объяснение отставке сразу 11 генералов
16:59
Российским спортсменам разрешили допинг
16:52
Известная российская модель выходит замуж за футболиста
16:48
Скрипаль внезапно исцелился после позорного прокола Лондона
16:47
Оплеванная Малышева высказалась об убийстве собак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
Дочь и внуки плюнули на тяжелобольную Пьеху
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
Первый канал на всю страну выставил дрязги Пугачевой с близким человеком
Шепелев выставил Данко рвачом: Он отказался помочь особенной дочке
Солист "Иванушек" Григорьев-Апполонов срочно доставлен в больницу
Происшествия

Кто нанес подлый ракетный удар по союзникам России

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani
Стали известны подробности атаки на сирийскую авиабазу Т-4, расположенную в восточной части страны в провинции Хомс. Сообщается, что первые взрывы произошли примерно в 03:30.
прочитано 3559 раз

В районе авиационной базы разорвались как минимум десять ракет "Томагавк", сообщает ФАН. Большая их часть была сбита силами противовоздушной обороны еще при подлете к Т-4. По поступающей информации, самолеты ВВС Сирии не пострадали, однако погибли два иранских бойца, семь человек получили ранения.

ПО ТЕМЕ

По союзникам России нанесли подлый ракетный удар

Лавров пригрозил США тяжелыми последствиями

Сюжеты Сирию втягивают в войну

Главный вопрос сейчас – кто стоит за ночной атакой. Сообщается, что ракеты летели со стороны Средиземного моря, где расположена группировка Военно-морских сил США. Учитывая, что американцы на днях озвучивали угрозы в адрес Дамаска, не исключено, что Вашингтон решился на очередную авантюру.

Вместе с тем арабский телеканал Al Mayadeen отметил, что во время удара в воздухе находились самолеты израильских ВВС. Тель-Авив также ранее бомбил объекты на территории Сирии. Однако в Израиле налет на базу пока никак не комментируют. В США же заявили о своей непричастности.


Напомним, 7 апреля Госдепартамент США обвинил сирийские правительственные силы в применении химоружия в Восточной Гуте и возложил ответственность за случившееся на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал "разобраться с животным Асадом". Москва все обвинения отвергла, заявив, что заявление о химатаке – ложь.

Стоит отметить, что почти год назад, 7 апреля 2017-го, базирующиеся в Средиземном море корабли ВМС США нанесли ракетный удар "Томагавками" по авиабазе Шайрат в той же провинции Хомс. Бомбардировка последовала после сообщений о якобы применении химоружия Дамаском.

Автор: Иван Поляков9 апреля 2018, 09:31

комментарии

Политика

Страшные тайны: Бенито Муссолини
Макрон начал открытую войну с Путиным
Почему Юлия Скрипаль хамски отвергла помощь России
Как Терезе Мэй удалось выставить Россию убийцей

Шоу-бизнес

Никас Сафронов шокировал признанием о внебрачных детях
К похорошевшей Бузовой вернулся бывший
После грязного скандала с мужем Дайнеко вышла в свет без юбки
Челобанов на всю страну унизил свою молодую жену

Проишествия

Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей
В доме отравленных Скрипалей нашли несколько трупов

Lifestyle

Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Дочь Курта Кобейна написала свою первую песню (видео)
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
Шоу-бизнес

Дочь и внуки плюнули на тяжелобольную Пьеху

Лежащей в кардиологии певице некому принести лекарства
Шоу-бизнес

Похудевшая на 46 кг Елена Степаненко покидает Россию из-за мужчины

Артистка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Челобанов на всю страну унизил свою молодую жену

Бывший любовник Пугачевой усомнился в своем отцовстве
Шоу-бизнес

Маленький сын Анны Седоковой попал в реанимацию

Артистка рассказал об угрозе жизни ребенка

Гороскоп

Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
Совет на выходные
Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада

Фоторепортажи

Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Как звезды встречают Пасху
Горячие фото самой красивой девушки по версии ученых
Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев

Спорт

Российским спортсменам разрешили допинг
Месть за униженного русского: Макгрегор устроил шоковую терапию Нурмагомедову
Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале

Регионы

Безумные регионы: жители Тюмени в панике из-за мертвых свиристелей
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru