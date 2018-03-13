Лавров пригрозил США тяжелыми последствиями

Постпред США в ООН не понимает разницы между эксплуатацией микрофона в зале заседаний Совбеза и реальными боевыми действиями. Если Вашингтон нанесет удар по правительственным силам в Сирии, последствия будут самыми тяжелыми, предупредил Сергей Лавров.

Американская коалиция в Сирии прекрасно знает, что можно делать и что нельзя. Тем не менее Вашингтон раз за разом переступает эти границы.

Глава российского МИДа на пресс-конференции рассказал журналистам, что после сообщений о применении зарина в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил ему и попросил помощи в получении доступа к месту происшествия. Российской стороне удалось договориться об этом с Дамаском, однако Вашингтон, получив эту информацию, сообщил, что уже в ней не нуждается. И тут же американцы ударили по этому аэродрому, напомнил Сергей Лавров.

"Поэтому если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжелыми. Госпожа Хейли (постпред в ООН Никки Хейли. - Прим. ред.) должна понимать, что одно дело – безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН, а другое – когда военные – и российские, и американские – имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, что можно, а что нельзя", – отметил российский министр.

Ранее Белый дом заявил о готовности запретить России наносить авиаудары в Сирии. 12 марта постпред США в ООН Никки Хейли сказала, что Вашингтон готов вновь предпринять действия против Сирии в связи с невыполнением резолюции СБ ООН о прекращении огня. До этого США и Россия обменялись обвинениями в невыполнении резолюции 2401 Совбеза ООН по прекращению огня в Восточной Гуте.

14 лет назад Сергей #Лавров стал Министром иностранных дел России���� pic.twitter.com/S0gjOKD3bE — МИД России ���� Екатеринбург (@Ekatmid) 9 марта 2018 г.

США заинтересованы отнюдь не в победе над терроризмом, а в том, чтобы сохранить в Сирии военный раздражитель для режима Асада, подчеркнул Сергей Лавров. "Новый проект, который американцы сейчас будут продвигать, уже не содержит каких-либо исключений для террористов, то есть террористов тоже нельзя будет трогать", – заявил глава МИДа. При этом новый проект резолюции касается уже не всей Сирии, а только Восточной Гуты. Это указывает на то, что данная территория представляется Вашингтону местом, где можно "наиболее серьезно наносить ущерб столице Сирии и тем самым готовить почву, наверное, для того самого плана Б, отметил Лавров.

Тем временем начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что США намерены использовать провокацию боевиков в Восточной Гуте как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других мест женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. По словам генерала, там уже находятся активисты "Белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции, передает РИА Новости.

После провокации США планируют обвинить Дамаск в применении химического оружия и представить "доказательства" массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и "поддерживающего его российского руководства". В качестве ответной меры Вашингтон, отметил Герасимов, "планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска".