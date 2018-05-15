Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве

Алина Алексеева и Борис Дергачев стали жертвами нападения пьяного мужчины в столичном баре. Инцидент произошел в ночь на 15 мая в одном из заведений на Гоголевском бульваре.

Пострадавшие и оппонент написали заявления друг на друга в одном из столичных отделов полиции. К отдыхавшим артистам коло полуночи подошел незнакомец. По словам 29-летней Алексеевой, посетитель бара был сильно пьян и начал их оскорблять.

Артисты пытались делать вид, что ничего не происходит, но мужчина не унимался. Дебошир схватил 27-летнего Дергачева за шкирку, вытащил на улицу и стал избивать. В это время его спутница просила бармена вызвать полицейских, сообщает "Московский комсомолец".

До приезда стражей порядка Алина пыталась защитить товарища и коллегу, как могла. В ответ драчун ударил Алексееву по лицу. К слову, им оказался 37-летний житель столицы, экономист Даниил.

Вскоре агрессор поехал в НИИ Склифосовского снимать побои (врачи нашли ушиб темени, травму предплечья). Телесные повреждения зафиксировали и актеры – у них травмы мягких тканей.

Публикация от Алина Алексеева (@alinastalina) 19 Мар 2018 в 3:59 PDT

Повторно они встретились в отделении полиции, где написали заявления с просьбой провести проверку. Протрезвевший наутро Даниил заявил, что не помнит ночную потасовку, поскольку был сильно навеселе, и извинился за некрасивый поступок.