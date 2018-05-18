Врач оставил пациента без рук и ног из-за простуды

Испанец лишился всех конечностей из-за неверного диагноза врача. Парня пытались лечить от простуды, в то время как он болел менингитом.



24-летний испанец рассказал, что обратился к врачу, когда почувствовал лихорадку и боль в челюсти. После ухудшения состояния он сдал кровь и мочу на анализ.

Врач не заметил признаков опасности. Он принял недомогание за простуду и отпустил пациента домой.

Позже у парня началась рвота, а температура подскочила до 39 градусов. На лице больного образовались коричневые пятна, передает The Sun.

"Я ужасно себя чувствовал. Ноги жутко болели – казалось, будто они отморожены", – рассказал испанец. Он снял носки и увидел такие же коричневые отметины.

После повторного обследования медики диагностировали менингит. За два дня инфекция смогла распространиться по всему организму. Чтобы сохранить мужчине жизнь, хирурги ампутировали ему руки и ноги.

Жертва врачебной ошибки собирает в Сети средства на новые конечности. Молодой человек надеется вернуться к активному образу жизни – раньше он серьезно занимался спортом.