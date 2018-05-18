Ужасающие фото и видео с места крушения Boeing 737

Число пассажиров потерпевшего катастрофу на Кубе Boeing 737, предположительно, есть выжившие в аварии. По данным западных СМИ, с места катастрофы людей увозят в машинах скорой помощи. В район трагедии прибыли высшие чиновники государства, в том числе президент Мигель Диас-Канел.

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