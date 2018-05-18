Ужасающие фото и видео с места крушения Boeing 737
Посольство России на Кубе проверяет информацию о том, были ли россияне на борту потерпевшего крушение в аэропорту Гаваны лайнера. Как сообщила РБК пресс-атташе дипведомства Надежда Сергиева, в настоящий момент дипломаты находятся в контакте с компетентными кубинскими органами.
Тем временем первые кадры с места крушения Boeing 737 на Кубе появились в сети. На видео видно, что район аварии заволокли густые клубы дыма.
Жители села, возле которого упал самолет, рассказали журналисту The Guardian, что видели, как некоторых выживших увозят в машинах скорой помощи. Лайнер упал на поле возле муниципалитета Ранчо Боерос. Он совершал внутренний рейс, направляясь из Гаваны в город Ольгин на востоке Острова Свободы.
NEW: Cubana Airlines flight that crashed shortly after takeoff in Cuba had 104 passengers on board, according to Cuban media. https://t.co/WzjrJYznWw pic.twitter.com/EBRmwaedjb— ABC News (@ABC) 18 мая 2018 г.
Как сообщается, Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion потерпел крушение через несколько минут после взлета. По разным оценкам, на борту, помимо экипажа лайнера, находились от 104 до 107 пассажиров, передает РИА Новости.
A #Boeing 737 #plane crashed shortly after taking off from #Havana's main #airport, #cuba pic.twitter.com/i2r0N4jKO4— rita khoury (@ritakhoury10) 18 мая 2018 г.
Точное число жертв пока не называется. Известно, что потерпевший крушение самолет был арендован у мексиканской компании Damojh.
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