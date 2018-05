Ужасающие фото и видео с места крушения Boeing 737

Посольство России на Кубе проверяет информацию о том, были ли россияне на борту потерпевшего крушение в аэропорту Гаваны лайнера. Как сообщила РБК пресс-атташе дипведомства Надежда Сергиева, в настоящий момент дипломаты находятся в контакте с компетентными кубинскими органами.

Тем временем первые кадры с места крушения Boeing 737 на Кубе появились в сети. На видео видно, что район аварии заволокли густые клубы дыма.

Жители села, возле которого упал самолет, рассказали журналисту The Guardian, что видели, как некоторых выживших увозят в машинах скорой помощи. Лайнер упал на поле возле муниципалитета Ранчо Боерос. Он совершал внутренний рейс, направляясь из Гаваны в город Ольгин на востоке Острова Свободы.

NEW: Cubana Airlines flight that crashed shortly after takeoff in Cuba had 104 passengers on board, according to Cuban media. https://t.co/WzjrJYznWw pic.twitter.com/EBRmwaedjb