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Происшествия

Ужасающие фото и видео с места крушения Boeing 737

Фото: GLOBAL LOOK press/Astrid Lindhjem
Число пассажиров потерпевшего катастрофу на Кубе Boeing 737, предположительно, есть выжившие в аварии. По данным западных СМИ, с места катастрофы людей увозят в машинах скорой помощи. В район трагедии прибыли высшие чиновники государства, в том числе президент Мигель Диас-Канел.
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Посольство России на Кубе проверяет информацию о том, были ли россияне на борту потерпевшего крушение в аэропорту Гаваны лайнера. Как сообщила РБК пресс-атташе дипведомства Надежда Сергиева, в настоящий момент дипломаты находятся в контакте с компетентными кубинскими органами.

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Тем временем первые кадры с места крушения Boeing 737 на Кубе появились в сети. На видео видно, что район аварии заволокли густые клубы дыма.

  

Жители села, возле которого упал самолет, рассказали журналисту The Guardian, что видели, как некоторых выживших увозят в машинах скорой помощи. Лайнер упал на поле возле муниципалитета Ранчо Боерос. Он совершал внутренний рейс, направляясь из Гаваны в город Ольгин на востоке Острова Свободы.

Как сообщается, Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion потерпел крушение через несколько минут после взлета. По разным оценкам, на борту, помимо экипажа лайнера, находились от 104 до 107 пассажиров, передает РИА Новости.

Точное число жертв пока не называется. Известно, что потерпевший крушение самолет был арендован у мексиканской компании Damojh.

Автор: Андрей Евлампиев18 мая 2018, 21:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры с места крушения Ан-148

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