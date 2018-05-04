Звезда "Последнего героя" погибла при странных обстоятельствах

Участник первого сезона телешоу "Последний герой" Сергей Сакин найден мертвым. Ему было 40 лет. В ноябре мужчина направился из города Мышкин в Москву, но пропал без вести.



Тело звезды популярного реалити-шоу нашли в окрестностях Мышкина, в 50 метрах от того места, где он в последний раз еще живым был зафиксирован камерами наблюдения. Правоохранители осмотрели труп, но не обнаружили внешних признаков насильственной смерти, пишет "Ридус".

Сергей пропал без вести в конце ноября 2017 года по пути из города Мышкин в Москву. В его поисках участвовали добровольцы из отряда "Лиза Алерт" и полиция.

Как рассказали знакомые Сакина, 24 ноября он должен был выехать из Мышкина и уже на следующий день оказаться в Москве. 25 ноября родители Сергея сообщили, что он не приехал в столицу. Выяснилось, что участник телешоу даже не сел в маршрутку до Москвы. Вместо этого он отправился к трассе.

Друзья 26 ноября подали заявление о пропаже Сакина в полицию, однако через три дня его закрыли без розыска. 30 ноября некая девушка сообщила, что видела Сергея в местном супермаркете. Но на другие вопросы отвечать отказалась, а позже перестала выходить на связь. 4 декабря родители в Москве подали заново заявление о пропаже, но и в этот раз возникли проблемы. В итоге длительное время звезду телеэкрана искали только добровольцы.

Сергей Сакин был участником первого сезона шоу "Последний герой", которое вел Сергей Бодров. После окончания программы женился на коллеге по шоу Анне Модестовой, а также написал книгу о своем пребывании на программе. У Сергея остались двое маленьких детей.

