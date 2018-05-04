Подготовка теракта к инаугурации Путина напугала Россию

Утро Северной столицы омрачили леденящие душу сведения. Сообщается, что Росгвардия предупредила о готовящемся теракте на Ленинградской атомной станции в день инаугурации избранного президента России Владимира Путина.



По полученной информации, террористы могут передвигаться на бежевом Renault из Подмосковья, который зарегистрирован на 37-летнюю женщину. В связи с этим якобы были приведены в боевую готовность войска Росгвардии.

Предполагаемая диверсия должна произойти на одном из объектов атомной энергетики в праздничные дни, включая дату инаугурации Владимира Путина 7 мая. Сообщение о готовящемся теракте начальник службы безопасности Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору получил от Федеральной службы войск национальной гвардии.

Однако позже начали поступать опровержения распространяемой информации, пишет "Комсомольская правда". Представитель пресс-службы силового ведомства в Москве заявил, что сведения о теракте не соответствуют действительности.

В свою очередь Управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти вообще было не в курсе "повышенных мер безопасности". Ни о каком усилении пока речь не идет, заявили в ведомстве.

Что касается самой атомной станции, то ее руководство решило перестраховаться. "Отрицать не будем, у нас меры безопасности усилены. По всем атомным станциям у нас такая информация прошла, не только по ЛАЭС. Связывать это с инаугурацией не будем, так как у нас усиление происходит во время всех значимых событий", – призналось начальство.

Напомним, Владимир Путин присягнет на верность народу России 7 мая 2018 года. После этого президент будет обязан решить, кто займет кресло премьер-министра.

