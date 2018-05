Секс влюбленной пары завершился взрывом пениса

Подруга 32-летнего Росса Асдуриана даже не поняла, что произошло. Ее партнер внезапно остановился в самый критический момент и убежал в ванную комнату. А перед этим раздался странный хлопок. Как выяснилось, Росс заработал разрыв пениса.

"Мы занимались сексом в позе, которую называют "по-собачьи". Я входил и выходил, и мы оба делали это с одинаковой силой, как вдруг произошел "хлоп". Я даже не закричал, потому что боль была такой силы, что я не мог издать и звука", – откровенничает Росс.

Хирурги сражались за сохранение мужского достоинства Росса в течение нескольких часов. Мужчина во время секса умудрился порвать две мышцы и повредить уретру, сообщает The Sun.

Как пояснили медики, Росс перенес тяжелый случай разрыва кавернозного тела – ткани, которая проходит вдоль полового члена. Когда в нем нарастает слишком большое давление, ткани могут порваться. Большинство подобных случаев вызвано слишком сильными толчками во время секса. Врачи приводят в пример воздушный шар, который наполняется водой. Рано или поздно оболочка лопнет – так и произошло с членом Росса.

