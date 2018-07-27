Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Состояние матери жертвы маньяка оценивается как тяжелое. По словам юриста, женщина никогда не отличалась хорошим здоровьем. Кроме того, она сильно переживала из-за второй дочери, больной ДЦП. Убийство ребенка подкосило ее окончательно.
У отца семейства возникли проблемы с загранпаспортом. Мушаилов отметил: как только мужчина его получит, они вернутся в Россию. Адвокат пообещал купить трудовым мигрантам билеты на самолет.
Юрист рассказал, что на беду откликнулись многие. "Но уже появились мошенники, которые обнародовали некие счета и призывают перечислять на них деньги для поддержки семьи. Мы хотим заявить, что ни мы, ни родители, ни родственники семьи пока не открыли никакого счета для перечисления денежных средств", – цитирует Мушаилова "Московский комсомолец".
Семье помогает представитель Таджикистана в России. А в ближайшее время будет открыт счет, куда можно будет перечислить средства.
Что касается убийцы девочки Александра Семина, в течение трех дней ему должны назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Серпухове. Если амбулаторная экспертиза диагноз не выявит, за ней последует комиссионная. "Надеемся, если он будет признан вменяемым, отправится на пожизненное заключение", – заключил адвокат.
Напомним, что 27-летнего жителя Серпухова задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Труп малышки обнаружили в спортивной сумке неподалеку от железной дороги. Камеры наблюдения зафиксировали преступника, когда он нес сумку к оврагу.
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