Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя

Несчастье с женщиной произошло в Таджикистане, куда семья уехала хоронить пятилетнюю дочь. Об этом сообщил адвокат движения "Сдай педофила" Михаил Мушаилов.

Состояние матери жертвы маньяка оценивается как тяжелое. По словам юриста, женщина никогда не отличалась хорошим здоровьем. Кроме того, она сильно переживала из-за второй дочери, больной ДЦП. Убийство ребенка подкосило ее окончательно.

У отца семейства возникли проблемы с загранпаспортом. Мушаилов отметил: как только мужчина его получит, они вернутся в Россию. Адвокат пообещал купить трудовым мигрантам билеты на самолет.

Юрист рассказал, что на беду откликнулись многие. "Но уже появились мошенники, которые обнародовали некие счета и призывают перечислять на них деньги для поддержки семьи. Мы хотим заявить, что ни мы, ни родители, ни родственники семьи пока не открыли никакого счета для перечисления денежных средств", – цитирует Мушаилова "Московский комсомолец".

Семье помогает представитель Таджикистана в России. А в ближайшее время будет открыт счет, куда можно будет перечислить средства.

Что касается убийцы девочки Александра Семина, в течение трех дней ему должны назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Серпухове. Если амбулаторная экспертиза диагноз не выявит, за ней последует комиссионная. "Надеемся, если он будет признан вменяемым, отправится на пожизненное заключение", – заключил адвокат.

Напомним, что 27-летнего жителя Серпухова задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Труп малышки обнаружили в спортивной сумке неподалеку от железной дороги. Камеры наблюдения зафиксировали преступника, когда он нес сумку к оврагу.