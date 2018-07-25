Зверское убийство ребенка в Серпухове разожгло международный скандал

Министерство иностранных дел Таджикистана направило российской стороне официальное обращение с требованием сурового наказания для Александра Семина, которого подозревают в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки в Серпухове. На родине малышки подчеркнули, что маньяк совершил бесчеловечное преступление.



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