Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек

Страшное ДТП произошло на 3-й Парковой улице в московском Измайлово. Во дворе одного из жилых домов автомобиль Chrysler Voyager на полном ходу врезался в косяк подъездной двери.

Авария случилась 26 июля около 10 часов. Машина въехала во двор. Водитель, не справившись с управлением, наехал на людей, выходивших из подъезда.

Это были женщина, которая при инциденте не пострадала, и двое мужчин. Один из пешеходов был госпитализирован с места ДТП уже в состоянии комы и с переломом в основании черепа. Второй получил несколько переломов.

Столичная полиция начала проверку после ДТП, передает "Агентство городских новостей Москва". По словам свидетелей аварии, в автомобиле находились десять бутылок водки, пять из которых были пусты, сообщает "Пятый канал".

Одна из свидетельниц происшествия рассказала, что водитель Chrysler Voyager "вышел, посмотрел на человека в крови, приложил свою правую руку к голове и в таком состоянии побрел по дорожке". Женщина предположила, что он был пьян.

Как писали Dni.Ru, в Башкирии на 72-м километре автотрассы Малояз – Ункурда иномарка протаранила двух лошадей. В результате ДТП 26-летняя жительница Свердловской области и 33-летний житель Самарской области погибли на месте, два человека госпитализированы.