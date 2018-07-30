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Происшествия

Пять изнасилований: маньяк из Серпухова идет на рекорд

Александр Семин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Дело серпуховского насильника и убийцы обрастает подробностями. Александра Семина подозревают в причастности как минимум к пяти случаям сексуального насилия над детьми. 
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Жителей Серпухова, где давно не происходило ничего подобного, история повергла в шок. Участие Семина в двух эпизодах уже доказано. Следствие по остальным трем продолжается. При этом подозреваемый абсолютно вменяем, уверены следователи.

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Тем временем четверо высокопоставленных чинов в полиции подмосковного города лишились своих постов, передает Telegram-канал 112. После чудовищного преступления, потрясшего Серпухов, выяснилось, что жители неоднократно обращались с жалобами на Семина к участковому – однако тот ничего не предпринимал.

Напомним, Александр Семин изнасиловал и убил пятилетнюю девочку в Серпухове. 22 июля ребенок гулял на детской площадке вместе с бабушкой. Пожилая женщина оставила внучку играть, а сама побежала в магазин за продуктами. Вернувшись через 20 минут, она девочку не нашла. В районе сразу же развернули поиски.

23 июля тело ребенка нашли в овраге у железной дороги – оно было упаковано в спортивную суму. Вскоре задержали подозреваемого – проживавшего в том же дворе Александра Семина. Главной уликой против него стала запись с камеры наблюдения. На ней видно, как Семин спокойно идет по городу со спортивной сумкой, а затем скидывает ее в овраг. Оперативники задержали убийцу в момент, когда он попытался скрыть следы преступления – отстирать свою одежду от крови.

Как стало известно, после трагедии мать убитой девочки впала в кому. Сейчас семья находится в Таджикистане, куда они уехали, чтобы похоронить дочь.

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Автор: Андрей Евлампиев30 июля 2018, 14:12

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