Странности в деле об убийстве девочками отца-насильника вызвали шок

Трагедию, разыгравшуюся 27 июля в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе столицы, прокомментировала психотерапевт Марина Переверзева. Она предположила, почему сестры не сбегали от родителя-тирана.

Специалист считает, что в этой семейной драме слишком много темных пятен, чтобы делать однозначные выводы о психическом состоянии девушек до и во время убийства. Переверзева полагает, что, если отец действительно был насильником и извергом, это спровоцировало реакцию психики, когда его дочери 17, 18 и 19 лет при самозащите могли убить мужчину.

Шокирует не только факт кровавого преступления, но и то, что девушки терпели измывательства, не обращаясь в правоохранительные органы. "В любом случае странно, что три практически взрослые сестры не пытались сообщить в полицию о действиях отца или просто уйти из дома, чтобы избежать насилия и издевательств", — цитирует психотерапевта "Московский комсомолец".

Переверзева предположила, что девочки-подростки были настолько запуганы отцом-садистом, что боялись рассказать о происходящем матери или другим родственникам. По ее словам, надломленная психика могла не выдержать лишь при чрезвычайном событии – например, если бы родитель убил одну из сестер на глазах у других.

Есть информация, что первый случай с изнасилованием извергом дочери произошел еще в 2014 году, когда семья отдыхала в отеле за границей. Утверждается, что, принуждая дочь к этим действиям, мужчина вел себя противоречиво: с одной стороны, заставлял несчастную, но в то же время произносил фразу: "Не смей!"

Стало известно и то, что 30 июля следствие ужесточило обвинение трем сестрам. Если первоначально уголовное дело возбудили по статье "Убийство без отягчающих обстоятельств", то теперь девушкам предъявили обвинения в групповом убийстве по предварительному сговору, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Останкинского суда Анну Селиванову. Наказание по нему может доходить до пожизненного срока.

Однако суд пока не стал арестовывать девушек. Также адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили рассказал, что на суде девушки выглядели потерянно, вели себя скромно, ничего не говорили, только отвечали на вопросы. Кроме того, он заявил, что убитый никогда не применял насилия по отношению к детям. Суд вернется к рассмотрению вопроса 2 августа.

Как писали Dni.Ru, девушки 46 раз ударили отца ножом и молотком. Они признали свою вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с родителем из-за того, что тот долгое время причинял им страдания. Есть информация, что мужчина имел психические отклонения и употреблял наркотики.