Три сестры ударили отца-насильника 46 раз ножом и молотком

Стали известны жуткие подробности убийства 57-летнего мужчины на Алтуфьевском шоссе в столице тремя дочерьми 17, 18 и 19 лет. Девушки жестоко расправились с родителем, который в течение многих лет издевался над ними.

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