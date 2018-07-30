Три сестры ударили отца-насильника 46 раз ножом и молотком
По данным источника в правоохранительных органах, младшая из девушек нанесла отцу 35 ударов ножом в шею и другие части тела. Средняя сестра ударила мужчину не менее десяти раз по голове, а старшая распылила в лицо содержимое перцового баллончика, после чего ударила ножом в сердце.
Также установлено, что последняя девушка обратилась в больницу, заявив, что отец ранил ее ножом. У нее обнаружили порез бедра и ушибы, передает агентство городских новостей "Москва".
Стражи порядка изъяли нож, молоток, четыре сотовых телефона, блок видеорегистратора из автомобиля, шкатулку с таблетками, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, 16 патронов, пневматический пистолет и пневматический револьвер. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и подали ходатайство об аресте сестер.
По словам старшего помощника главы Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлии Ивановой, девушки уже признали вину. Подозреваемые рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, который долгое время причинял им страдания.
Напомним, трагедия произошла 27 июля в подъезде одного из жилых домов. Есть информация о том, что мужчина насиловал и избивал дочерей, имел психические отклонения и употреблял наркотики.
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