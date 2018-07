Семья извергов насиловала рабыню-аутистку и кормила ее прахом матери

Девушка попала к Ноупам в 2015 году после смерти матери и оказалась в настоящем аду. Родственники поселили ее в клетку и стали использовать в качестве рабыни, передает Life.ru.

Чтобы девушка не сопротивлялась, ее подсадили на наркотики. Несчастную принуждали к работе за еду, регулярно избивали, насиловали, заставляли есть прах матери и фекалии.

Извращенцы заявили рабыне, что убьют ее при попытке к бегству. Все это время родственники получали ее социальное пособие. Жуткие страдания невольницы прекратил один из гостей Ноупов, который позвонил в полицию.

Все изверги арестованы. Им предъявили обвинения в незаконном удержании человека, принуждении к подневольному труду, угрозах, пытках и сексуальном насилии.

Rember that horrible attack on an autistic man in Chicago, Jan17. Even @Potus44 talked about it. Those perpetrators were black youth yet look at these mugshots. What do you think are the chances @realDonaldTrump will mention this viciousness? https://t.co/iYsxMC358p