Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь

Ужасные истории, рассказанные сестрами, убившими своего отца-тирана, совпадают во всех деталях, хотя их держат в разных камерах. По словам девушек, у Михаила Хачатуряна был специальный колокольчик, звоном которого он вызывал к себе "рабынь".

Старшая из сестер не может встать с кровати, у нее поранена нога. У средней – сильный порез на запястье. Младшая - несовершеннолетняя – постоянно плачет. Девушек в камере навестили журналисты.

Михаил Хачатурян требовал, чтобы дочери постоянно были рядом. Когда он звонил в колокольчик, одна из сестер должна была немедленно прибежать – даже среди ночи. Девушки, по их словам, прислуживали ему как рабыни - подносили воду, еду. Как рассказала старшая из сестер, отец даже окно не открывал самостоятельно.

Средняя сообщила, что поздно пошла в школу, поэтому училась в одном классе с младшей. Та, по подсчетам девушек, за прошедший год ходила в школу семь раз. Ее не пускал отец, чтобы учителя не увидели синяков и ссадин. При этом, как утверждают сестры, органы опеки на это не реагировали.

Михаил бил дочерей постоянно. Кроме того, в доме было много разного оружия – пистолет, дробовик, револьвер, бита, ножи. Отец часто угрожал убийством. На вопрос, почему не обращались в полицию, девушки ответили, что не видели в этом смысла.

"Один раз у нас дома был полицейский. Папа наставил на него дробовик и сказал: "Сейчас выстрелю!" Даже видеозапись была этого, но потом ее почему-то удалили и все замяли", – пояснила средняя сестра.

Вся квартира Хачатуряна была под видеонаблюдением. Тиран отслеживал каждый шаг дочерей. Сам Михаил постоянно пил какие-то таблетки. Дочери говорят, что он неоднократно лечился в психиатрической больнице и в последний раз вернулся из клиники за месяц до трагедии, пишет "Комсомольская правда".

Девушек в СИЗО посетили и правозащитники. Сестры утверждают, что их права при задержании были нарушены, в частности первоначальные показания у них взяли в отсутствие адвокатов.



Как писали Dni.Ru, трагедия разыгралась накануне. Три сестры нанесли Михаилу Хачатуряну 36 ножевых ран. Одна из них – в сердце – оказалась смертельной. Девушки признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом – тот долгое время причинял им страдания.