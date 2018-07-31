Охрана ехала полчаса: детали ограбления Левы Би-2

Группа быстрого реагирования добиралась к взломанной квартире Левы Би-2 полчаса. Грабители за это время успели завершить свое черное дело и скрыться с места происшествия.

Сигнал на пульт частного охранного предприятия "Радуга" из стоящей под охраной квартиры известного музыканта поступил в 6:09. Однако группа быстрого реагирования поспела на адрес только в 6:39, сообщает телеграм-канал "112". За это время можно не только обчистить дом, но и вскрыть средних размеров сейф, отмечает канал.

Как сообщалось, 31 июля воры-домушники вскрыли квартиру в центре Москвы, на улице 1905 года. Хозяин – рок-музыкант Игорь Бортник (более известный как Лева Би-2), отдыхает на испанском курорте Марбелья. Музыкант активно размещает в Instagram снимки с отдыха. Так что злодеи точно знали: хозяев нет дома, а квартира, скорее всего, на сигнализации.

Игорь Бортник занимает две квартиры на третьем этаже сталинского дома. Некоторое время назад он приобрел "трешку" и соседнюю "однушку". Объединив все в одну квартиру и установив общую железную дверь, артист получил шикарные апартаменты, в которые вселился с женой и двумя детьми.

Публикация от Лева Би-2 (@levab2) 29 Июл 2018 в 6:58 PDT

К преступлению, судя по всему, готовились тщательно. Глазки видеокамер были заклеены, а время для вскрытия было выбрано глубоко за полночь. Соседка музыканта ложится спать поздно, и в эту ночь, как обычно, смотрела телевизор. Она единственная слышала подозрительные звуки со стороны лестничной клетки около 2:30, но выходить побоялась.

Информация, которую публикует "МК", отличается от той, что передает телеграм-канал. По данным издания, сигнализация сработала в 5:30, а охрана прибыла на место спустя считанные минуты. Тем не менее, грабителей уже и след простыл. В квартире беспорядок – предположительно, воры успели вынести все ценное. Однако оценить ущерб может лишь сам артист, который не торопится возвращаться из Испании.