Золотая молодежь: почему сестры-убийцы прикидываются жертвами и лгут

Страшная история об убийстве тремя москвичками собственного отца Михаила Хачатуряна обрастает неожиданными деталями. Пока девочки рассказывают о зверствах папы, друзья и сын покойного предоставляют совершенно иные сведения. Якобы юные барышни купались в роскоши, а отец их баловал, как только мог.



"Наша семья давно дружит с Михаилом Хачатуряном. И когда про него говорят "святой человек", это не пустые слова", – сообщил близкий друг семьи покойного, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Брюс Хлебников.

По словам приятеля, погибший занимался благотворительностью. Многим людям он очень помог в жизни. "Когда его убили, у него дома сразу собралась толпа людей – друзья, знакомые, родственники, земляки. Все рыдали. Никто не мог поверить, что убийство с особой жестокостью совершили его родные дочери", – отметил Хлебников.

Когда спортсмен поднялся в квартиру друга, он пришел в ужас, все было залито кровью. "Насколько я понял, Михаил задремал в своем любимом кресле-качалке, когда одна из сестер нанесла ему первые удары по голове. Он отключился. Потом пришел в себя и пополз к двери. На лестничной клетке стал звать на помощь. Тогда подлетели остальные девицы. Били его по голове молотком и перерезали ему горло", – вспоминает страшную картину Брюс.

Друг умершего уверен, что о зверствах отца девочки солгали. "Хачатурян, как любой армянин, был строгим, но не деспотом. Он души не чаял в своих дочерях, всегда говорил об этом. А как он их баловал, вы даже представить не можете", – рассказал Хлебников.

А вот сами дочки были не такими милыми, как Михаил. Девочки росли мажорками. "Все, что могло быть у золотой молодежи, – у девушек было. Недавно он звонил мне, советовался, какую машину купить старшей дочери. Знал, что я разбираюсь в машинах. Он не жалел денег им на шмотки и побрякушки. Девочки носили самые модные вещи, покупали новые айфоны, у них были все гаджеты, какие только хотели. Они не знали ни в чем отказа", – пояснил Брюс.

При этом по отношению к отцу девушки вели себя потребительски. "Дома они палец о палец не ударяли, жили в свое удовольствие. Когда Михаил захворал, они даже ленились за ним ухаживать. Хачатурян жаловался, что ни одна даже стакан воды не поднесла", – цитирует "Московский Комсомолец" Хлебникова.

Не верит друг покойного и в версию сестер о самообороне. По его словам, Михаил был слишком слаб, чтобы причинить физический ущерб детям. "Он часто лежал в больницах. У него тяжелая форма сахарного диабета. Он из машины еле выходил. По лестнице один проем поднимался, а потом стоял и отдыхал. Ну как он мог их бить? Эти три девушки сами по себе крепкие барышни, и не робкого десятка. Они бы ему дали отпор в случае чего", – рассказал мужчина.

Хлебников не отрицает, что характер у Михаила был вспыльчивый, он мог накричать на девочек. "Если бы он кого-то из них пальцем тронул, они могли бы запросто дать ему отпор, заявление в полицию написать, заступиться друг за друга, уйти из дома в конце концов, пожаловаться брату. Но ничего подобного не происходило", – заметил Брюс.

Отметим, что полиция провела проверку и не нашла фактов обращения трех сестер с жалобами на домашнее насилие. "Информация, размещенная в некоторых СМИ, о том, что в полицию неоднократно поступали жалобы граждан о противоправных действиях в квартире дома 56 по Алтуфьевскому шоссе, где 28 июля 2018 года в результате причинения телесных повреждений погиб гражданин, не соответствует действительности", – говорится в заявлении столичного управления МВД.





В свою очередь член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в беседе с Dni.Ru также выразил озабоченность произошедшим. Общественник недоумевает, почему из всех доступных методов прекращения домашнего насилия дети осознанно выбрали убийство.



"Знаете, это, конечно, ужасающая история. Отец-тиран, отец-изверг – это, безусловно, страшно. Но теперь девочки наверняка получат приличные сроки за это убийство. На жестокость нельзя отвечать жестокостью. Им нужно было обратиться к взрослым за советом, идти в полицию, обязательно рассказать в школе о том, как себя ведет отец. А они решили уподобиться ему и ответили насилием на насилие. И я бы, возможно, понял, если бы это убийство произошло в момент самозащиты, там не до логики, там срабатывают совсем другие инстинкты, но речь идет об убийстве во сне", – заявил Манукян.

Напомним, трагедия разыгралась в обычной московской квартире 27 июля. Три сестры нанесли родному отцу несколько десятков ножевых ранений. Одно из них – в сердце – оказалось смертельным. Девушки признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, якобы тот долгое время причинял им страдания. Есть информация, что мужчина имел психические отклонения и употреблял наркотики.

