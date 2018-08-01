Сестры-москвички повторили жестокое убийство насильника Хачатуряна
Самую младшую из сестер сопровождала мать Аурелия. Во время эксперимента все прятали лица от камер журналистов, сообщает телеканал "360".
Фигуранты уголовного дела шли к месту происшествия под конвоем. В подъезд жилого дома, где случилась трагедия, наряд полиции никого не пустил, передает Пятый канал.
Девушек 17, 18 и 19 лет подозревают в убийстве по предварительному сговору. Согласно некоторым данным, они напали на отца, когда тот спал.
Напомним, что драма разыгралась в московской квартире 27 июля. Три девушки нанесли отцу несколько десятков ножевых ранений. Одно из них – в сердце – оказалось смертельным.
Сестры признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом – якобы тот долгое время причинял им страдания. Есть информация о том, что мужчина имел психические отклонения и употреблял наркотики.
Михаила Хачатуряна похоронили на Вешкинском кладбище. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.
Родственники сестер отказались оплачивать услуги адвоката. Их интересы представляют государственные защитники, которых назначил суд.
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