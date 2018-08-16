Обнародованы фото избитых отцом-насильником москвичек-убийц

Мать трех сестер, убивших отца-тирана Михаила Хачатуряна, Аурелия Дундук показала страшные снимки. На них видны побои на телах ее дочерей.

Фото мать получила от девушек уже после трагедии, разыгравшейся 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе Москвы. Оказалось, что синяки, ссадины и кровоподтеки появлялись у них после "воспитательных" бесед.

Однажды Аурелии, выгнанной из дома мужем-тираном, удалось пообщаться с дочерьми и услышать рассказ о насилии в семье, передает Ura.ru. Также девушки переслали матери фотографии, сделанные несколько месяцев назад.

"Следователь тогда был еще другой, разрешал нам сидеть рядом друг с другом… У них в телефонах много таких фотографий. Сейчас их смартфоны изъяты следствием. Так что все это полицейские увидят", – цитирует женщину телеканал "360".

В настоящее время девушки содержатся в четырехместных камерах вместе с ровесницами, впервые попавшими за решетку. С ними работают психологи, так как все они находятся в тяжелом моральном состоянии.

Выяснилось, что сестры Хачатурян снимали на свои смартфоны побои, нанесенные отцом.

Часть этих фотографий имеются в распоряжении «КП»: https://t.co/vgdYeANbSV pic.twitter.com/qGpjdWDHFZ — Комсомольская правда (@kpru) 15 августа 2018 г.

Напомним, что вечером 27 июля на лестничной клетке было обнаружено тело 57-летнего мужчины. В убийстве признались три дочери Хачатуряна. По словам девушек, отец напал на них с ножом, и они вынуждены были защищаться.

Мужчине нанесли 36 ударов ножом и десять – молотком. Сестры утверждают, что отец их регулярно избивал и издевался над ними. Есть информация и о том, что Хачатурян насиловал дочерей.