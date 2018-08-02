Зарезавших отца-насильника сестер не пощадили

В Останкинском районном суде Москвы рассмотрели дело об убийстве тремя девушками 17, 18 и 19 лет своего отца-тирана Михаила Хачатуряна. За жестокое преступление их не пощадили, даже не смотря на возраст и рассказы о насилии со стороны погибшего.

Стали известны подробности из зала суда по делу об убийстве 57-летнего жителям столицы. Первой об отправке в камеру узнала самая юная из преступниц.

"Постановлением суда было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении несовершеннолетней обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 сентября", – цитирует пресс-секретаря суда Анну Селиванову "Интерфакс". Двумя часами позже суд объявил, что и старшие сестры на два месяца отправляются в камеру.

Известно, что на судебные слушания была приглашена соседка семьи, которая дала свидетельские показания. "Грустная и убитая. Ей очень тяжело", – приводит ее слова о состоянии младшей дочери убитого телеканал "360".

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.

Напомним, ранее сестры рассказали правозащитникам, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал". Также есть информация, что Хачатурян применял к дочерям сексуальное насилие. Трагедия разыгралась 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. Девушки нанесли своему отцу 36 ударов ножом и десять – молотком.