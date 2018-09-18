Самолет с россиянами пропал во время бомбежки Франции

Связь с экипажем Ил-20 ВКС России, который возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии, была потеряна 17 сентября около 23:00 мск. На борту находились 14 военнослужащих.

Воздушное судно пролетало над Средиземным морем в 35 километрах от сирийского побережья. В Минобороны сообщили, что оно исчезло во время налета четырех израильских F-16 на провинцию Латакия.

Есть информация, что в ответ сирийцы открыли зенитный огонь, в результате чего был задет российский самолет. По словам представителя израильских сил обороны, он был сбит системой ПВО, которую наша страна поставила Сирии несколько лет назад, сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.

В Минобороны России добавили, что при исчезновении Ил-20 были запущены ракеты с фрегата ВМС Франции "Овернь", передает НСН. США не участвовали в ракетном обстреле Латакии.

Французы и сбили своими ракетами. Чего же наши-то по фр. кораблю не долбанули? — Ольга Лукичева (@olgalukicheva) 17 сентября 2018 г.

Судьба российских военных неизвестна. Командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию, сообщает телеканал "360". Ил-20 мог затонуть в Средиземном море.

Некоторые пользователи Сети выразили сомнения в достоверности информации о пропаже российского самолета. "CNN полон фейковых новостей, за исключением случаев, когда они выпускают действительно неправдивые новости для покрывания военных преступлений США и Израиля", – отметил один из комментаторов.