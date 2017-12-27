Найдена идеальная диета
Оказывается, чтобы добиться стройности, совершенно не обязательно мучить себя голоданием и изнурительными тренировками. По мнению ученых, главный секрет хорошей формы кроется в регулярном потреблении воды.
Эксперты убеждены, что большую пользу организму приносит употребление чистой негазированной воды и экологичных продуктов. Они утверждают, что частое питье помогает дополнительно сжигать 1000 калорий в неделю. Таким образом, за год можно потерять до 30 килограммов, передает CNN.
Потребление воды предотвращает голод и повышает метаболизм. Вода держит тело в тонусе, позволяя ему работать более эффективно. По словам диетологов, всего один стакан воды перед едой помогает наедаться меньшим количеством пищи и способствует легкому ее усвоению.
Особенно эффективна такая диета для пожилых людей: им советуют выпивать стакан воды всякий раз, когда появляется чувство голода. Если не нравится пить обычную воду, можно добавить в нее ломтики овощей или фруктов – лимона, апельсина, клубники или огурца.
Как писали Dni.Ru, недостаток обычной питьевой воды провоцирует хроническую усталость. В состоянии обезвоживания организм начинает сдерживать некоторые функции, а затем переходит к "демонтажу" своих структур. Диетологи советуют выпивать ежедневно по 2-2,5 литра воды.
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