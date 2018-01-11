Что пугает россиян в сексе

Специалисты по изучению общественного мнения назвали главные сексуальные табу наших соотечественников. Доля россиян, выступающих против интимных отношений вне брака, абортов и однополой любви, достигла максимума с начала проведения исследований на эту тему 20 лет назад.

К изменам в браке негативно относятся 68% опрошенных. В 1998-м против адюльтера были 50%. Гомофобные взгляды разделяет 81% респондентов против прежних 68%.

Отрицательно высказались относительно абортов треть женщин, даже учитывая, что прерывание беременности обусловлено низкими доходами. А 20 лет назад такое мнение высказывала каждая пятая участница опроса.

При этом жительницы крупных городов высказываются на эту тему категоричнее, чем селянки. Последние более лояльны к абортам из-за нищеты, сообщает "Левада-Центр". В целом женщины консервативнее в теме интима, чем мужчины. Представители сильного пола традиционно проще относятся к изменам, пишет РИА ФАН.

По данным социологов, в течение 20 лет исчезли различия во взглядах на сексуальные табу между людьми в двух возрастных группах: до 30 и старше. Ранее молодежь высказывалась на многие сексуальные темы толерантнее, чем сегодня. Аналогичные исследования проводились в 1998 и 2008 годах.

Ранее сайт для взрослых PornHub сообщил о порнографических предпочтениях своих пользователей по всему миру, в частности, и о вкусах россиян. В 2017 году лидерство удерживало лесбийское порно. Наиболее популярными запросами россиян остаются видео с тегами Overwatch, "мамочки", "хентай" и категория "русские".