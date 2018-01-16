Богатых гурманов накормят спермой
Стоимость деликатеса будет составлять 270 фунтов стерлингов (21 тысячу рублей) на одну персону. Основатель и шеф-повар одного из ведущих ресторанов мира Рене Редцепи заявил, что ввести в меню новинки он решил потому, что заведение переехало на новое место.
Весь год, пока "Нома" был закрыт, Рене вместе с помощниками ездил по скандинавским странам и искал редкие традиционные блюда "от странных растений и ракушек до рыбьих глаз", сообщает Daily Star. По словам Редцепи, он собирается сконцентрироваться на треске – признанной королеве рыб.
"Я буду делать блюда из всех ее элементов: потрохов, головы, пузыря, живота, икры и спермы", – рассказал шеф-повар. Он еще не опубликовал меню полностью, однако все столики на день открытия ресторана уже забронированы.
Помимо отличных вкусовых качеств, треска очень полезна для организма. В числе первых продуктов эту рыбу вводят в детский рацион, рекомендуют беременным, спортсменам и для диетического питания.
Особым спросом пользуется
тресковая печень за счет максимального содержания ненасыщенных жиров, доля
которых составляет 74%. Употребление омега-3 способствует уменьшению уровня
"плохого" холестерина, снижает вероятность развития атеросклероза в пожилом
возрасте, предотвращает образование раковых клеток.
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